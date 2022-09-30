原标题：十年来，我国民营企业数量翻了两番

29日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，介绍党的十八大以来，我国经济体制改革和高水平对外开放取得的历史性成就。

“民营经济发展环境不断优化，民营经济不断发展壮大，过去10年，民营企业数量从1085万户增长到4457万户，翻了两番。” 国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在发布会上说。

孟玮表示，党的十八大以来，市场主体活力有效激发。国资国企改革完成顶层设计，国有经济布局优化和结构调整持续推进，中国特色现代企业制度建设取得实质性突破，混合所有制经济稳健发展，以管资本为主的国资监管体制不断健全。重点行业竞争性环节市场化改革持续推进。

从市场体系建设来看，国家发展改革委体改司副司长蒋毅介绍，我国经济总量由2012年的53.9万亿元上升到2021年的114.4万亿元，市场主体总量超过1.6亿户，营商环境全球排名从2013年的第96位跃升至目前最新的第31位。

“截至目前，全部的农产品、80%的电、50%的天然气、90%的民航旅客运输价格由市场形成，全社会商品和服务价格市场化程度已达97.5%。” 国家发展改革委价格司副司长牛育斌说，中央定价项目累计缩减约85%，地方定价项目缩减约70%。

牛育斌指出，这十年，我国物价运行平稳，价格总水平始终保持在合理区间，CPI年均涨幅为2%左右，充分体现了价格改革、价格调控、保供稳价取得的重大成绩。

关于扩大高水平对外开放，孟玮介绍，截至2021年底，我国累计吸引外商直接投资超过2.6万亿美元。境外中资企业从2012年末近2.2万家增长到超过4.5万家，境外投资存量从2012年末0.5万亿美元增长到超过2.7万亿美元，促进了我国与东道国互利共赢。

发布会还提到，共建“一带一路”不断巩固扩大合作范围。截至目前，我国已与149个国家、32个国际组织签署200多份合作文件。截至2022年8月底，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额累计约12万亿美元，对沿线国家非金融类直接投资超过1400亿美元。（记者刘园园）

(责编：赵竹青、陈键)

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