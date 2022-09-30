原标题：川渝1000千伏特高压交流工程开工

9月29日，我国西南地区首个特高压交流工程——国家电网有限公司川渝1000千伏特高压交流工程正式开工。

此次正式开工建设的川渝特高压交流工程是连接四川、重庆电源和负荷中心，构建西南特高压交流骨干网架的起步工程。工程新建四川甘孜、天府南、成都东和重庆铜梁4座特高压变电站，变电容量2400万千伏安。新建双回特高压线路658公里，总投资288亿元，计划于2025年夏季高峰前投运。

与此同时，为优化区域电网网架结构、增强四川省电力保供能力、支撑大规模清洁能源开发、有效承接特高压输送电能落地，国家电网与四川省还共同启动了新一轮重大电网工程建设，新建攀西优化、盐源改造、乐山南、德阳南等22项220千伏及以上重大电网工程，将新增变电容量1300万千伏安，新建线路总长1410公里，计划2024年12月全部投运。

保障成渝地区快速增长的用电需求，推动成渝双城经济圈建设。“十四五”时期，随着成渝双城经济圈加快建设，川渝用电需求将快速增长，预计2025年川渝最大负荷将分别超过8900万千瓦、3550万千瓦，分别比2020年增长10.5%，44.31%。川渝特高压工程是连接四川、重庆电源和负荷中心的电力高速路，建成后能够每年输送清洁电能超过350亿度，对构建清洁低碳、安全高效的能源体系，保障区域能源安全，具有重要意义。

提升主网架电压等级，为构建西南特高压骨干网架奠定基础。2021年10月，川渝两地政府印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，2022年3月又印发《川渝电网一体化建设方案》，提出要优化川渝电力资源配置，推动川渝电网提档升级，促进互联互通。当前，川渝电网的骨干网架为500千伏电网，通过多条特高压和500千伏输电通道与华东、华中、西北电网互联。川渝特高压工程建成后，我国西南电网的主网架电压等级将从500千伏提升到1000千伏，可有力满足电源多元开发送出需要，有效承接来自西北、西藏等地的电能，大幅提升成渝地区双城经济圈的整体电力保障能力，为西南地区构建更加坚强完善的特高压骨干网架奠定基础。

带动产业链上下游产业发展，促进高质量发展。电网具有投资规模大、产业链长、带动力强的特点，中长期经济效益显著，可有力促进区域经济协调发展，对稳经济、稳增长、促发展有着十分重要的作用。根据投资估算，川渝特高压交流工程将带动装备制造、电源建设等相关产业投资近900亿元，有效助力畅通国内大循环，有力服务构建新发展格局。

深化科技创新，实现关键技术和工程建设重大突破。川渝特高压工程是世界上最高海拔的特高压交流输变电工程，将首次面临高海拔、重覆冰、高地震烈度三重挑战。与已建同类工程相比，我国1000千伏变电站最高海拔将从1300米跃升至3500米，设备尺寸将增大30%以上；特高压输电线路最高海拔从2300米跃升至4700米以上。国家电网公司提前布局，产学研用联合攻关，攻克高海拔空气间隙、外绝缘、电磁环境和设备研制等关键技术，研制成功全套高海拔特高压设备及施工专用机具，将在世界上首次完成高海拔、重覆冰状态下的特高压建设。

建设绿色环保工程，促进电网建设与生态环境协调发展。川西自然环境复杂，川渝特高压工程跨越川西无人区、生态敏感区和地质灾害敏感区，在大大提升施工作业、物资运输和安全生产难度的同时，也对绿色环保施工提出更高要求。为了保护原始自然生态，国家电网公司全面优化沿线电力杆塔设计，针对普通地区和陡峭地区采用不同的基础设计施工方案，大幅减少基面土方开挖量。同时，通过引入二氧化碳致裂技术、开展环保水保“一地一策”专项设计等措施，优化山区、林区施工技术，大量减少沿线林木砍伐数量。

(责编：曹淼、李源)

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