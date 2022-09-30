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第五届进博会上海城市形象片全新发布！

2022年09月30日11:11 | 来源：上海发布
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9月30日，上海市人民政府新闻办公室推出以第五届进博会为主题的全新上海城市形象片——《共“进”五年间》

形象片通过“贸易共通，涌现活力；消费共享，遇见精彩；产业共荣，赋能时代；开放共赢，迸发机遇”4个分主题，结合举办首届进博会以来的5年成就数据，展现上海借助进博会推动更高水平开放、有效提升城市核心功能、持续放大溢出效应的积极作为。

五年来，中国国际进口博览会已成为全球共享中国发展机遇的重要平台，成为中国与世界共同进步的绚丽舞台。“相通则共进”。作为新发展格局的示范窗口、高水平开放的推进平台、高质量发展的有效载体、多边主义的重大舞台，中国国际进口博览会必将“越办越好”！

贸易共通，涌现活力PART01

消费共享，遇见精彩PART02

产业共荣，赋能时代PART03

开放共赢，迸发机遇PART 04

(责编：宋心蕊、牛镛)
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