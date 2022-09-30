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“平安守护者，我们在行动”金融知识普及月宣传教育活动启动

2022年09月30日15:01 | 来源：新华网
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原标题：平安租赁开展“平安守护者，我们在行动”金融知识普及月宣传教育活动

9月，由中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家网信办联合开展的“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”主题活动启动。

为切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造清朗金融网络环境，平安租赁积极响应活动号召，在平安集团统一领导下，结合自身业务形态，开展了“平安守护者，我们在行动”金融知识普及月宣传教育活动，通过“线上+线下”双线融合协同发力，积极开展金融知识普及活动，多方位、立体化地为消费者权益保驾护航。

活动期间，平安租赁聚焦行业消费者需求，充分发挥线上渠道和线下资源优势，借助公众平台和终端汽车消费场所积极开展金融知识普及和反诈宣传。通过自媒体平台推出系列消保知识普及长图文、海报等科普内容，揭露金融诈骗、非法代理维权等侵害消费者合法权益的行为，对常见金融风险点进行提示预警，引导消费者通过正确途径办理金融服务，提升消费者风险防范意识和风险辨别能力。

同时，平安租赁联动新车、二手车、商用车经销商和交易市场，在上海、广东、江西等地设置金融知识宣传教育专区，打造线下“租赁特色消保宣传角”， 通过线下互动增加社会公众的反欺诈意识，并面向车商进行消费者保护提示，增加渠道端的消费者权益保护意识，营造诚信规范的行业氛围。此前，平安租赁还联合中国汽车流通协会、中国消费者协会、平安银行推出《汽车金融行业消费者权益保护倡议公约》，用行动维护公平公正的市场环境，促进汽车金融市场健康稳健运行。

未来，平安租赁将积极践行“专业，让生活更简单”的品牌口号，持续为客户提供“省心、省时、又省钱”的金融服务，扎实做好消费者保护宣传教育工作，通过开展有温度的宣传活动，强化消费者风险防范意识，倡导消费者理性选择，正确使用金融产品，提升社会公众的金融素养，为营造健康稳定的金融环境贡献力量。

(责编：曹淼、李源)
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