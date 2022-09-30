原标题：农业银行计划投入600亿元资金 全力做好“三秋”金融服务

当前，“三秋”工作在全国陆续开展。秋收占全年粮食收成70%以上，秋种关系明年夏粮收成，秋整是明年春种苗齐苗壮的基础。农业银行把服务“三秋”摆在全行“三农”金融工作突出位置，加大政策资源投入，创新工作方式方法，计划投放600亿元资金支持“三秋”。

深入开展“金融下乡助秋收”活动。农业银行在产粮县组织成立外拓团队，深入乡村和田间地头开展上门服务，对接粮食种植、流通、加工等各类主体金融需求，建立贷款审批“绿色通道”，实行信贷事项优先受理、优先办结。各分行建立下沉乡村包片包县督导机制，指导推动“三秋”金融服务工作。总行对各分行“三秋”期间涉农贷款投放工作开展跟踪服务和响应支持。

创新推广特色信贷产品和服务模式。为抢抓农时，做好相关金融服务，农业银行将粮食领域产品创新权限下放分行。今年1-8月，全行创新“新粮通”等区域特色产品14个。聚焦粮食领域担保难问题，因地制宜采用政府增信、粮食存货抵押、种业知识产权质押、农业设施抵押等特色担保方式，积极满足粮食领域各主体融资需求。大力推广支持市场化运作的高标准农田建设项目，目前已在江苏、湖南等地支持项目36个、发放贷款25.89亿元。

落实一揽子差异化支持政策。农业银行累计出台16条专项政策支持粮食全产业链。对种业、粮食种植流通加工、农垦、高标准农田项目等，在分类、评级、准入、授信、担保等方面给予差异化政策。全额保障粮食领域信贷规模需求，对贷款给予经济资本计量和FTP优惠，引导分支行加大信贷支持和利率优惠。今年1-8月，已在粮食重点领域累放贷款1435亿元，同比多投放255亿元。

全面提升“三秋”金融服务效率。农业银行对接农业农村部新型农业经营主体信息直报系统，通过“惠农e贷”“农业经营主体信贷直通车”等线上产品和平台，开展针对性金融服务。鼓励粮食主产区网点增设服务窗口，延长营业时间，为各类粮食经营主体提供便捷的支付结算服务。

(责编：董童、李源)

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