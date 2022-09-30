人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农业银行计划投入600亿元资金 全力做好“三秋”金融服务

2022年09月30日15:26 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：农业银行计划投入600亿元资金 全力做好“三秋”金融服务

　　当前，“三秋”工作在全国陆续开展。秋收占全年粮食收成70%以上，秋种关系明年夏粮收成，秋整是明年春种苗齐苗壮的基础。农业银行把服务“三秋”摆在全行“三农”金融工作突出位置，加大政策资源投入，创新工作方式方法，计划投放600亿元资金支持“三秋”。

　　深入开展“金融下乡助秋收”活动。农业银行在产粮县组织成立外拓团队，深入乡村和田间地头开展上门服务，对接粮食种植、流通、加工等各类主体金融需求，建立贷款审批“绿色通道”，实行信贷事项优先受理、优先办结。各分行建立下沉乡村包片包县督导机制，指导推动“三秋”金融服务工作。总行对各分行“三秋”期间涉农贷款投放工作开展跟踪服务和响应支持。

　　创新推广特色信贷产品和服务模式。为抢抓农时，做好相关金融服务，农业银行将粮食领域产品创新权限下放分行。今年1-8月，全行创新“新粮通”等区域特色产品14个。聚焦粮食领域担保难问题，因地制宜采用政府增信、粮食存货抵押、种业知识产权质押、农业设施抵押等特色担保方式，积极满足粮食领域各主体融资需求。大力推广支持市场化运作的高标准农田建设项目，目前已在江苏、湖南等地支持项目36个、发放贷款25.89亿元。

　　落实一揽子差异化支持政策。农业银行累计出台16条专项政策支持粮食全产业链。对种业、粮食种植流通加工、农垦、高标准农田项目等，在分类、评级、准入、授信、担保等方面给予差异化政策。全额保障粮食领域信贷规模需求，对贷款给予经济资本计量和FTP优惠，引导分支行加大信贷支持和利率优惠。今年1-8月，已在粮食重点领域累放贷款1435亿元，同比多投放255亿元。

　　全面提升“三秋”金融服务效率。农业银行对接农业农村部新型农业经营主体信息直报系统，通过“惠农e贷”“农业经营主体信贷直通车”等线上产品和平台，开展针对性金融服务。鼓励粮食主产区网点增设服务窗口，延长营业时间，为各类粮食经营主体提供便捷的支付结算服务。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推动能源运输产业链发展 央企加强智能重载铁路装备研发与制造
　　人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）在国家能源集团与中国中车集团28日举行合作协议签约仪式上，“国能号”电力机车和KM81型煤炭漏斗车在株洲正式下线。其中，“国能号”机车外观采用仿生形态，集智能驾驶、智能运维和智能诊断于一身。…
提前完成今年计划性停航检修 三峡升船机正式恢复通航
　　人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，29日8时，三峡升船机2022年计划性停航检修较原计划提前12小时完成检修任务，正式恢复通航。 记者了解，三峡升船机是我国第一座齿轮齿条爬升式垂直升船机，是目前世界上技术难度和规模最大的升船机，具有提升高度大、提升重量大、上游通航水位变幅大和下游水位变化速率快的特点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部