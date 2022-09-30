原标题：【巍巍三峡】长江干流江西段崩岸应急治理工程施工“进行时”：作业不停 生态护岸

9月28日，航拍长江九江城防堤段崩岸治理现场，原本黄土堆积的江岸，经过治理后样貌大变。刘力鑫 摄

挖掘机来回穿梭、工人们作业不停、抛投船精准抛石……9月29日，在长江江西段崩岸应急治理工程施工现场，工人们正抢抓时机，将施工按下“快进键”。

长江干流江西段崩岸应急治理工程是“十三五”期间国家重点推进172项节水供水重大水利工程中的江河湖泊治理骨干工程之一。2021年7月，江西省水利厅对工程初步设计进行批复，批复治理崩岸段17段，护岸总长65.4公里，概算总投资13.45亿元，总工期24个月。

9月29日，航拍长江九江官洲夹段崩岸治理现场。 刘力鑫 摄

据了解，长江江西段崩岸应急治理工程湖口以上段为三峡后续工作规划实施范围。项目于2021年11月12日开工建设，计划2023年11月完工。截至目前，工程17段治理范围已全面开工，完成投资8.1亿元，投资完成率60.23%，累计完成土方工程26.56万m。

在长江江西段崩岸应急治理工程九江城防堤段施工现场，记者看到，岸边施工效果已成果初显，一段段环境亲和力强的雷诺护垫已施工完成，不少雷诺护垫上已长出植被。

“汛期时长江水位会没过这些雷诺护垫，泥沙沉积后会长出大片植被，既有生态效果也有观赏价值。”九江市水利局四级调研员、项目部常务副主任熊诞宁告诉记者，该项目采用雷诺护垫、砼植生块护坡等环境亲和力强的护坡材料，对涵养岸坡土壤，保障生态环境起到了积极作用。

熊诞宁表示，在项目实施过程中，还将对施工范围内的水生生态、陆生生态、水环境、大气环境、水土流失防治等进行实时监测，及时规范施工行为。同时，该工程还制定了长江鱼类增殖放流、水域生态修复、施工区域植被恢复等措施并组织实施。

9月29日，长江九江官洲夹段崩岸治理现场，一位工人挑着石块走在护坡上，几位工人在铺设雷诺护垫。 刘力鑫 摄

在长江江西段崩岸应急治理工程的三标段施工现场，更是一片热火朝天。数台挖掘机同时作业，将原本黄土堆积的土坡整理平整以便后续施工，岸边的抛投船正将码好的石笼按规定沉入水下。

“目前沿线共计30余个作业面，施工作业人员近400人，施工船舶20余艘，作业设备70余台，全部纳入项目部自主研发的掌上平台管控。”长江设计集团工程建设公司工程管理部主任张治军表示，截至9月底，项目工程完成总进度近60%。

9月28日，长江九江城防堤段崩岸治理现场，一些工人在护坡上作业。 刘力鑫 摄

熊诞宁称，该项目开发了水下抛石施工现场实时监控系统，利用船舶地图定位、视频传输、云存储实现水下抛石施工全过程监管。即在每一艘赛克格宾抛投船上安装摄像头，抛投全过程视频可实时传输到每一个管理者的手机端。这些视频资料将作为计量佐证依据和档案验收资料。

据了解，中央已下达本项目中央预算内资金34259万元，其中三峡后续工作专项资金21679万元，《三峡后续工作规划“十四五”实施方案》中继续预安排中央投资32999万元。截至目前，配套资金已安排38319万元，其中省级配套资金17667万元，市级配套资金9622万元，县级配套资金11030万元。(记者 李韵涵 刘力鑫)

(责编：王连香、李楠桦)

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