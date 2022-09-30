交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对4家互联网道路货运平台公司进行约谈
2022年09月30日21:36 | 来源：新华社
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记者9月30日从交通运输部获悉，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室当日对满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车4家互联网道路货运平台公司进行约谈。
约谈指出，近期通过网民留言、群众来电来信等渠道发现，部分平台公司依然存在多重收费、压价竞争、拖欠货车司机运费等问题，损害了货车司机合法权益。同时，为落实好近期国务院常务会议精神，切实保持运输价格相对稳定，对4家平台公司提出了相关要求。
约谈要求，要深入排查整治各平台公司存在的安全风险隐患，及时化解风险，确保行业安全稳定；要健全货源审核制度，完善拖欠运费处理协调机制，不得恶意压价竞争，2022年底前不得随意调整收费标准和运营规则，要保持运输价格的相对稳定；要加大对货车司机关心关爱力度，切实保障广大货车司机合法权益。
各平台公司表示，将按照约谈要求，认真履行企业主体责任，扎实整改，畅通货车司机投诉举报渠道，有效解决拖欠运费等突出问题，坚决杜绝恶意压价竞争，切实保障货车司机合法权益，确保货车司机享受通行费减免的政策，着力维护行业安全稳定发展大局。（记者叶昊鸣）
(责编：胡永秋、袁勃)
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