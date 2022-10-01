新华社北京9月30日电 题：加大政策实施力度 夯实经济恢复基础——9月全国各地经济社会发展扫描

新华社记者

9月，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下联动抓落实，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，加大政策实施力度，夯实经济恢复基础。

连日来，新华社记者走进田间、港口，深入工地、商超，实地探访来自经济社会运行第一线的最新信息。

持续巩固经济回升态势

9月22日，海南。走进位于洋浦保税港区的佐迪亚克仪龙（海南）实业有限公司，装配车间里各种零配件摆满地面，工人们正在加紧组装。

进入9月，海南疫情进入扫尾阶段，复工复产加快推进。眼看生产恢复正常，公司运营总监周敏舒了口气：“我们正在研究用好海南自贸港加工增值货物内销免关税政策，进一步降低企业生产成本。”

春江水暖鸭先知。各地呈现出的新变化、新动态，折射出当前经济延续恢复发展的态势。

记者在一线采访时发现，各地纷纷出实招，从提振消费、扩大投资、稳住外贸大盘等多方面入手，着力夯实经济恢复基础。

9月26日起，上海第二轮电子消费券开启使用，投入5亿元市级财政资金。“叠加用券，太值了！”上海市民林女士说，自己25日晚上发现抽中了第二轮电子消费券后，赶在26日零点就在电商平台上下单了孩子的尿不湿等产品，“叠加平台的优惠相当于不到七折”。

以消费为抓手，多地围绕中秋、国庆假期“做文章”：北京发放餐饮消费券、浙江举办金秋购物节、江苏派发绿色节能家电补贴、山西出台新能源汽车消费补贴政策……

在提振消费信心的同时，各地投资持续加力。

——广东：德国巴斯夫集团在广东湛江投资的巴斯夫（广东）一体化基地项目举行全面建设暨首套装置投产仪式。这一项目总投资约100亿欧元，是德国企业在华投资规模最大的单体项目。

——四川：成都宣布东部新区2022年第四批次重点项目集中开工，涉及2024年成都世园会主会场、市民中心智慧产业园等24个高能级项目，总投资418.3亿元。

——广西：第19届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会上，签订国际、国内合作项目267个，总投资额超4000亿元，较上届增长37%。

“各项政策措施持续显效，广西外贸进出口值已连续6个月环比增长。”南宁海关关长王味冰说。

稳链强链释放新动能

福建晋江陆地港，进出港的货车络绎不绝，仓库内叉车来回穿梭，集装箱堆场上作业不断……做好疫情防控的同时，晋江陆地港保障持续通关，“运输旺季”如期而至。

福建陆地港集团负责人李圆圆说：“陆地港采用分段运输、通关一体化、外地车队接力等物流运作模式，有效减少出口工厂因疫情原因导致的违约风险。”

产业链和供应链是经济的命脉。进入9月，相关部门持续加大政策力度，推动产业链供应链有效运转。全国上下联动抓落实，一系列政策措施效应正在显现。

重庆，跨江而立的南纪门轨道大桥上，一派忙碌景象。作为重庆轨道交通10号线二期工程的重要跨江通道，南纪门轨道大桥计划年内建成通车。

近来，受疫情和持续高温天气影响，中铁大桥局集团第八工程有限公司工程建设进度放缓，承受不小资金压力。9月到账的一笔1143万元留抵退税款如及时雨般为企业解渴救急。

“天气转凉，正是项目建设的关键期，这笔退税款缓解了公司现金流的困境，让我们有信心把进度赶上来。”看着项目建设顺利推进，公司财务负责人舒恒心里的石头落了地。

各地一方面采取措施稳住产业链，另一方面不断提升产业链现代化水平。

9月29日，广州市黄埔区，TCL华星光电技术有限公司液晶面板高世代产线在此投产，项目投资高达350亿元、月产能18万张玻璃基板，可生产6吋到100吋全尺寸系列显示产品。

前不久，在安徽合肥举行的2022世界制造业大会上，人脸识别打开车门、疲劳驾驶预警提醒、变身充电宝反向充电……一系列搭载了“黑科技”的新能源汽车引人注目。

奇瑞新能源汽车股份有限公司副总经理周定华告诉记者：“我们依托数字化赋能，打通从研发、生产到销售终端全链条，通过上下游协同联动，探索从传统的生产型制造业向服务型制造业转型，打造场景化、个性化、定制化的汽车产业新生态。”

今年1月至8月，我国新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比增长1.2倍和1.1倍。以新能源汽车为首的新兴产业不断助推经济转型升级，成为增强产业韧性、促进高质量发展的重要新动能。

粮食生产有望再获丰收

秋分至，丰收时。

放眼祖国南北广袤田野，东北黑土地上玉米、水稻逐渐成熟，长江流域稻菽飘香，西南地区特色蔬菜迎来新的收获……

9月26日，在河南省汤阴县古贤镇玉米田里，4台联合收割机正在作业，黄澄澄的玉米不断被装进车里。“得益于玉米大豆带状复合种植，每亩地多出两三百元的收入。”惠联农产品专业合作社理事长马现忠说。

民以食为天。据农业农村部农情调度，截至9月22日，秋粮已收获20.3%。西南地区收获过六成，长江中下游及华南地区过三成，西北地区过两成，黄淮海和东北地区开始收获。从秋粮情况看，全年粮食产量能够实现1.3万亿斤以上目标。

丰收增产来之不易。疫情影响给春耕备耕和田间管理带来挑战，农资价格持续高位运行，夏季南方部分地区高温干旱给水稻生产带来困难。

面对挑战，相关地区和部门全力以赴，多措并举。中央财政3次向实际种粮农民合计发放400亿元一次性补贴，安排100亿元支持秋粮抗高温干旱；农业农村部设立农资保供专班、热线电话和微信公众号，投放322万公斤国家储备种子，积极协调有关部门解决春耕钾肥缺口。

金秋时节，北大荒集团洪河农场有限公司，稻香扑鼻，蛙鸣清脆。水稻种植大户李艳海今年的种植规模达到910亩，与普通水稻不同的是，他所种植的水稻有螃蟹共生。

“稻田里的水草、害虫和浮游生物都是螃蟹的‘美食’，螃蟹活动又能翻动土壤，排出的粪便也成了水稻的肥料。”李艳海说，预计水稻亩产能达到1200斤，螃蟹亩产能达到16斤；综合效益可达50万元。

“龙口夺粮”“虫口夺粮”，科技是关键。

湖南省益阳市赫山区欧江岔镇是湖南杂交水稻研究中心“三一工程”示范基地之一。“三一工程”全称为“三分地养活一个人”粮食高产绿色优质科技创新工程。今年，湖南杂交水稻研究中心对这个基地的早稻进行测产，平均亩产达到643公斤。

“参与‘三一工程’示范种植后，同样的品种，比我们按自己以前的方法来种，每亩至少多产120公斤。”欧江岔镇种粮大户段照说。

多措并举促就业保供应

就业无小事，找工作的过程更是“千人千面”。面对错综复杂的就业问题，北京市建立“三员”队伍，即镇街村就业服务专员、区就业服务指导员、企业联络员，开展“一对一”“面对面”就业帮扶，打通基层就业服务微循环。

得益于精细化就业服务，来自北京市丰台区的2021届高校毕业生小张终于找到了满意的工作。他说：“参加工作不久面临转型转岗，我内心感到十分焦虑迷茫。就业服务专员耐心引导，持续跟踪服务，让我敢于面对转岗择业中的种种挑战。”

眼下正值“金九银十”招聘季，多地频频“上新”特色就业服务活动，多渠道拓宽就业岗位、开辟就业新空间。

湖南启动“国聘行动”预设招聘展位60个，预计提供岗位1200个左右；吉林开展“就业援助直通车”“送岗大篷车”“就业驿站”“送岗上门”等活动；河南打造“就业红娘”直播间，举办多频次“人才夜市”……

国家统计局数据显示，当前就业形势总体稳定，援企稳岗和就业帮扶政策持续发力。

物价稳则民心稳。粮油肉蛋菜果奶等重要民生商品储备足价格稳，对于维护经济社会健康发展十分重要。

随着国庆假期临近，各地紧抓蔬菜生产、加强产销衔接、畅通运输配送，保障终端市场微循环顺畅、市场供应充足。

山东寿光东华蔬菜合作社理事长庞东说，他们组织6个村的102户种植户进行蔬菜种植，有彩椒、丝瓜、小黄瓜等10余种菜品，每年产量超过3万吨。“十一”期间销量将明显增加，目前价格比较平稳。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，下阶段，要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，狠抓稳经济一揽子政策和接续政策措施落地见效，大力扩大有效需求，着力稳就业稳物价稳预期，着力保障和改善民生，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

(责编：杨光宇、白宇)

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