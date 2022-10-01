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闽粤电力联网工程竣工投产

2022年10月01日08:09 | 来源：新华网
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原标题：闽粤电力联网工程竣工投产

　　9月30日，闽粤电力联网工程竣工投产。国家电网公司和南方电网公司共同投资建设的闽粤联网工程，是国家“十四五”发展规划重点电力项目。工程于2021年4月正式开工，总投资32亿元，在福建新建1座直流背靠背换流站，通过两回500千伏交流线路分别与福建电网和广东电网连接，输送容量200万千瓦，线路全长303公里。

　　国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安表示，福建、广东是经济大省、经济强省，也是能源电力负荷中心。闽粤联网工程的竣工投产，促进了闽粤两地电力保供和能源转型，实现了两省电网的互联互通、余缺互补、应急互备，显著增强了两省供电保障能力，将在保障区域能源安全中发挥重要作用，对于落实国家能源安全新战略、促进能源资源更大范围优化配置、提升省际之间电量余缺互补和紧急事故支援能力、加快构建新型电力系统、服务碳达峰碳中和目标具有重要意义。

　　工程建成投运，进一步增强了两省供电保障能力，助力构建区域大循环能源体系；进一步推动了能源清洁低碳转型，服务碳达峰碳中和目标；进一步促进了电力余缺互济、互为备用，实现电力资源大范围优化配置；进一步推动了电网技术创新发展，成为自主运用最新高压输电技术的前沿工程；进一步弘扬了工匠精神，打造了国际一流的精品工程；进一步推动了电网互联互通，是国家电网与南方电网共同建设运营电网项目的示范工程。

(责编：董童、李源)
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