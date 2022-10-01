原标题：助力提升公众金融素养 邮储银行积极开展金融知识普及活动

9月，按照中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家互联网信息办公室的相关部署安排，中国邮政储蓄银行在全行组织开展了2022年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动，积极向社会公众普及金融知识，帮助消费者提升金融知识技能和水平。

邮储银行充分发挥点多面广、贴近基层、贴近群众的优势，紧扣活动主题和内容，通过“线上+线下”“集中性+阵地性”的宣传矩阵普及金融知识，特别是加大对老年人、残障人士、新市民、学生、年轻人等群体的教育宣传力度；积极普及人民币、征信、支付结算、个人金融信息安全及保护等基础金融知识，针对非法吸存揽储、养老领域金融诈骗、电信网络诈骗、非法代理维权等侵害金融消费者合法权益和危害金融稳定安全的行为，深入开展风险提示，帮助消费者提高对金融产品和服务的认知能力、风险防范意识以及依法维权的能力。

在具体宣传形式上，邮储银行以网点为阵地营造浓厚宣传氛围，LED屏滚动播放活动宣传口号，网点大厅张贴活动海报，公众教育区摆放金融知识普及材料，并播放金融知识宣传视频，同时在日常业务中加强金融知识普及和风险提示，有针对性地为客户讲解金融知识。

与此同时，邮储银行各级机构注重发挥数字化手段和线上教育优势，积极开展“非接触式”宣传，扩大金融知识普及范围。吉林省分行打造“云端消保”有声图书馆，让金融消费者感受到“眼睛阅读”与“耳朵阅读”交融的新体验。大连分行利用官方微信公众号开展“金融知识大挑战，学知识，赢好礼”活动，助力消费者增加金融安全知识储备，帮助消费者守住“钱袋子”。山东省济宁市分行开展金融知识普及直播活动，以通俗易懂的语言宣传银行账户和银行卡使用安全知识。新疆维吾尔自治区伊犁州分行聚焦金融消费者关注的话题和疫情期间常见骗局，制作“以案说险”短视频，提升金融知识普及效果。

此外，邮储银行各级机构还结合自身实际，组织开展有针对性、有特色的金融知识普及活动，将金融知识送到消费者身边。江苏省分行设立“邮你乡伴”乡村金融知识普及站点，建立长效金融知识宣传机制。浙江省分行联合中国邮政集团有限公司浙江省分公司举办“快递行业新市民金融知识普及”专场活动，助力提升快递行业新市民金融知识水平和风险防范能力。宁波分行开展老年人“金融消保一堂课”主题活动，结合身边案例向老年朋友介绍非法金融活动的特点。北京怀柔区支行开展送金融知识下基层系列活动，将金融知识宣讲和信用村建设相结合，为群众送去金融知识和金融服务。河北省廊坊市分行制作金融知识宣传贴，通过邮政快递包裹宣传金融知识，促进金融知识的广泛宣传，效果深入人心。安徽省安庆市分行走进市高新技术产业开发区，向企业工作者开展金融知识宣传，提醒大家从正规渠道购买金融产品。福建省龙岩市分行组织宣传小队进校园，针对新入学大学生开展反电信诈骗宣传。山东省烟台市龙口支行走进龙港街道大牟家村，将金融知识以文化节目的形式呈现给村民。四川省眉山市分行将东坡金融教育示范基地宣教工作与“金融知识普及月”活动相结合，开展防范“校园贷”、防范电信网络诈骗等金融知识小课堂学习。青海省海东市循化县支行走进当地少数民族村落，重点向少数民族群众讲解日常生活中如何识别防范电信网络诈骗。

未来，邮储银行将继续发挥自身优势，运用线上线下渠道，积极普及金融知识，持续助力提升社会公众金融素养，营造清朗金融网络环境，提升人民群众在金融活动中的获得感、幸福感和安全感。

(责编：董童、李源)

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