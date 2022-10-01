新华社北京9月30日电 题：打出“组合拳” 下好“先手棋”——中央企业稳增长实践观察

新华社记者王希、戴小河、刘羽佳

今年以来，面对复杂严峻的国内外发展环境，中央企业锚定目标、攻坚克难，扎实做好“六稳”“六保”工作，各项稳增长措施靠前发力、加快落地，着力为巩固经济回升夯实基础。这些举措成效如何？新华社记者近日进行了调研采访。

迎难而上，全力推动高质量稳增长

今年一季度，中央企业经济效益实现了较快增长，但受新冠肺炎疫情等多重因素影响，4月份央企效益同比增速出现了负增长。

关键时刻，必须要有关键举措。

国务院国资委推出稳增长10项举措，深入开展提质增效专项行动，进行综合督导、回应企业诉求；各中央企业顶住压力，统筹疫情防控和经济社会发展，打出深化改革、深入挖潜、抢抓机遇等一系列“组合拳”。

努力把疫情造成的产能缺口和效益损失抢回来！今年3月初，吉林市疫情发生后，中国石油所属吉林石化启动疫情防控应急响应机制，以工厂为单位实施全封闭运行，1万余名干部职工打响了经营“保卫战”。

坚守换来了稳定的发展。今年上半年，吉林石化累计加工原油439万吨，原油加工量和炼油装置负荷率居全国炼化一体化企业前列。这是中国石油发力稳增长的一个缩影。中国石油加快项目建设、稳定油气供应，上半年经营业绩创同期最好水平。

多重考验下，拓展新增长点、抢抓新机遇，成为很多央企的选择。

语音等传统电信业务增长接近“天花板”，加之疫情之下社会信息化支出减少，今年以来电信企业经营压力不小。

“锚定全年发展目标不动摇，我们以确定性应对不确定性。”中国移动有关负责人表示，全力构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系，统筹个人、家庭、政企、新兴市场发力，上半年数字化转型收入达到1108亿元，同比增长近四成，助力集团营收、净利润保持两位数同比增速。

跨太平洋航线集装箱运力同比增长5.2%，累计从海外调回空箱数量同比增长3%，累计服务约9000家中小直客……作为全球最大航运企业，今年以来中远海运全力以赴保通畅，效益再创历史同期最好纪录。

“中建集团积极把握国家适度超前开展基础设施投资的机遇，推动一大批重点项目加速落地。”中建集团有关负责人介绍说，上半年公司新签合同额2.02万亿元，同比增长10.8%。

向改革要活力，向创新要动力，向管理要效率。

今年上半年，中央企业运行稳字当头，交出了一份“好于预期”的成绩单：实现营收19.2万亿元、利润14093.6亿元、净利润10857.5亿元，同比分别增长12%、7.1%、6.1%。

着眼大局，助力稳住经济发展

今年中秋节期间，我国“西煤东运”的重要通道——国家能源集团新朔铁路装车站依旧繁忙，满载“乌金”的一列列机车根据调度指令奔驰在能源线上。

煤炭是我国能源安全的“压舱石”。今年入夏以来，全国用电需求持续走高；同时由于来水偏枯，水电出力不足，电煤供应保障面临较大压力。

“今年上半年我们完成了18个煤矿5800万吨的产能核增。”国家能源集团新闻发言人张玉新说，通过优化煤矿生产组织、发挥煤电协同优势等措施，前8个月企业实现煤炭产量4亿吨、铁路运量3.1亿吨。

8月，持续高温干旱导致四川电力供应紧张。国家电网德宝直流输电线路有了新使命——首次在夏季实施了全天候“反向送电”，最大限度跨省调度电力支援四川。“我们还紧急调集了13个省市的应急发电车支援四川保电，组建了2.5万余人的抢修队伍，有效缓解了电力供需矛盾。”国家电网相关负责人说。

今年以来，在实现自身发展的同时，中央企业扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳住发展“基本盘”。

国际形势风云变幻，粮食安全牵动人心。中粮集团坚持将资源投向粮油核心主业，加快推进面粉、油脂、炼糖、肉食等布局，进一步保障主粮品种供应链稳定。今年上半年，企业农粮食品海外业务经营量、对国内供应量双增长。

就业是最大的民生。在以往挖掘岗位潜力、线上线下结合等举措基础上，今年国资委指导中央企业启动了夏季招聘工作。

据国投人力董事长孟书豪介绍，截至今年8月底，已有95家央企集团和36家地方国资委在“国聘”平台的夏季招聘活动中开通线上专区，累计发布27.1万个招聘岗位，接收简历203万份。

今年上半年，中建集团先后有1万余名管理人员、10万余名建设者逆行出征，在上海市、吉林省、海南省等地建设防疫设施项目456个，提供床位46.9万张。

面对疫情，2022年上半年国机集团下属中国一拖集团有限公司大型、中型拖拉机及柴油机产量均创近6年来新高。成绩背后，是中国一拖协调带动产业链上下游企业复工复产的努力：打通物流运输堵点，运输紧急物资超过9700吨，发运因疫情滞留主机1800余台。

统计显示，上半年中央企业累计上缴税费1.5万亿元，同比增长14.4%；上半年国资委出台央企助力中小企业纾困解难7方面27条举措，截至6月末累计减免房租104.4亿元。

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。从能源粮食供应保障，到稳就业稳市场主体，再到做好疫情防控、全力服务北京冬奥会冬残奥会……中央企业“顶梁柱”的责任担当有力彰显。

布局落子，服务构建新发展格局

6月7日，随着最后一车填筑料摊铺碾压完成，国家电投黄河羊曲水电站围堰填筑至设计度汛高程，这一重大节点目标的实现比计划提前了23天。

7月1日，总投资307亿元的白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流输电工程竣工投产。这是我国“西电东送”工程的战略大动脉，每年可输送清洁电能超300亿千瓦时。

今年上半年，中央企业固定资产投资达1.2万亿元，同比增长6.7%，石油石化、电网、通信等行业的投资增速超过了10%。

“加快推进重大项目建设，助力企业保持在清洁能源领域的发展优势，也是稳住经济大盘的重要支撑。”国家电投新闻中心主任蔺明照说，国家电投聚焦重点产业、重点项目、重点区域，精心谋划投资方向，促进新增投资和存量资产良性循环。

靠前发力，中央企业积极扩大有效投资；瞄准前沿，中央企业创新的脚步也在加快。

中国移动科学部署泛在融合算力网络，成立算力网络开源社区，云服务器由24万台增至60万台，促进算力像水、电一样“即取即用”；国机集团打造“农机云”平台，运用物联网等现代技术为农机装上“千里眼”和“顺风耳”；中国建筑探索5G和区块链技术应用，自主研发的“住宅造楼机”让建设更加智能……

今年上半年，中央企业研发经费投入3786亿元，同比增长19.7%，研发经费投入强度同比提高0.12个百分点。

2022年，国企改革三年行动迎来攻坚之年、收官之年。中央企业锁定重点、靶向发力，在多个重点领域和关键环节取得了新的突破，截至6月底三年行动主体任务基本完成。

在战略上布局，在关键处落子。中央企业不断谋划改革发展新思路、新举措，努力在服务构建新发展格局上展现更大作为。

(责编：王仁宏、陈键)

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