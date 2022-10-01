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线下实体零售注入“强心剂” 绿叶超市10月1日当天同步开业62家

2022年10月01日17:52 | 来源：中国青年网
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　　10月1日上午，中国日化行业连锁品牌绿叶超市正式宣布，全国62家门店当天同步盛大开业，此举在我国连锁品牌行业再创佳绩，为疫情下的线下实体零售行业注入了“强心剂”。这62家门店分布在山东、河南、河北、山西、江苏、湖南、湖北、安徽、云南、福建、广西、内蒙、天津、陕西、浙江等多个省（直辖市），主打3-5线城市下沉市场，致力于优质、低价、刚需的大众化生活用品让消费者触手可及。截至目前，全国连锁超市总数超3000余家。

　　2021年，全年社会消费品零售总额为44万亿，线下实体消费品零售总额仍占7成以上，并且实现快速增长。为不断满足人民日益增长的美好生活需求，商务部又提出了大力推进“服务到家”的连锁便利店专业化、品牌化发展。值得一提的是，借助“绿叶”全球超4.5亿人熟知的品牌大众认知度和33.67亿元的品牌价值，以绿叶国内、国际三大研发中心、三大生产基地和强大的供应链能力为后盾，绿叶超市不断推出绿叶、Greenleaf、希诺丝化妆品、爱生活精品日用、卡丽施个人护理、净呼吸卫生用品、家得丽家居清洁、纽维兹食品等25个在售自主品牌、5000余款生活必需品，涵盖家清厨卫、纸品卫品、口腔护理、头部护理、身体护理、手部护理、护肤系列、彩妆系列、婴童用品、食品酒饮10大品类。

　　绿叶超市自主品牌连锁店，实现了在全国连锁零售领域的多项首创：中国日化行业首创的自建连锁超市；中国连锁经营行业首创的自主品牌商品连锁超市；中国连锁经营行业首创的自主研发+自主智能制造+供应链。在丰富的超市运营和门店管理经验积淀之下，绿叶超市已建立起完善的智能仓储、现代物流、产品储备和国际先进的超市管理系统及终端结算系统，门店装修、货品管理、运营管理均统一输出，创立了以“高品质、真价格”为特色的人、货、场交互式的便民购物环境。

(责编：王仁宏、高雷)
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