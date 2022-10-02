孙丽华 文/图

郭治南（右）在指导参与建设马尔卡至班古拉铁路项目的当地工人进行涵洞施工。

在南部非洲的内陆国家马拉维的恩桑杰地区，一条新建的柏油公路——恩桑杰-马尔卡公路于今年5月开通造福当地百姓。这条公路蜿蜒延伸至与邻国莫桑比克的边境地区。未来与之并行的，是一条即将投入建设的铁路线——马尔卡至班古拉铁路，建成后将与这条公路一起，成为联通莫桑比克贝拉港、促进马拉维对外贸易的重要交通要道，带动地区经济发展。

不久前，恩桑杰-马尔卡公路项目的项目经理郭治南被任命为中铁二十局莫桑比克公司马拉维马尔卡至班古拉铁路项目经理。在这之前，他带领团队于今年5月提前50天完成了公路的施工任务。

郭治南还记得刚进入马拉维时的艰辛。2019年初，公司以第一名的成绩中标恩桑杰-马尔卡公路，成功打开马拉维市场。参与了项目前期全线勘测、投标工作的郭治南作为第一个“吃螃蟹”的人，成为公司在马拉维的第一个项目经理。

项目刚开工时，他带着10多名员工租住在当地村民家中，正值雨季，平均气温高达40摄氏度，从邻国莫桑比克启运的空调等物资还未到场，大家每天只能盼着快点天黑，才可以感受一点儿凉意。前期因资金短缺，只能靠把从莫桑比克来的同事带来的美元换成当地币，才能采购到食材保证大家日常生活……到项目中期建设时，又遭受新冠肺炎疫情、洪涝灾害，更加大了项目建设的难度，但郭治南和同事们始终紧咬牙关、团结一致、努力坚持，全力以赴保证项目的顺利推进。

“中铁二十局修建的恩桑杰-马尔卡公路又快又好，马拉维人民感谢中国企业，我非常满意。”2021年9月24日，马拉维总统查克维拉视察该项目时对项目建设给予高度评价。

良好履约为企业在当地建立了良好的口碑和形象，为企业在马拉维实现持续滚动发展奠定了基础。近4年的时间，公司陆续中标了马拉维利隆圭体育综合馆等10余个项目，其中马尔卡至班古拉铁路全长72公里，共4个车站，是中资企业在马拉维承建的规模最大的铁路项目。郭治南带领着参与公路建设的原班人马投入到新项目建设中。目前马尔卡至班古拉铁路项目已经完成项目临建工作，人员设备等已全部到位，正在进行梁场和轨枕厂的建设工作。

几天前，已连续4个国庆节奋战在海外施工一线的郭治南坐车驰行在自己参与建设的恩桑杰-马尔卡公路上。望着车窗外不远处正在建设中的铁路线，他心中暗下决心：从公路建设到铁路建设，我和我的团队将继续驻扎在恩桑杰这片土地，接续奋进，为“一带一路”建设和当地交通事业继续贡献力量。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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