国内首部以中国载人航天事业为题材的纪实广播剧《中国空间站》10月2日在中央广播电视总台中国之声正式上线播出。这部浓缩了中国载人航天三十年发展历程尤其近十年辉煌成就的三集广播剧，带您重温中国载人航天事业从“创业”走向“辉煌”的每一步。

和杨利伟对戏，代入感扑面而来

在广播剧《中国空间站》第一集中，声音的魔法让航天员杨利伟在剧中重回那个抹风油精提神的课堂；那个以水代酒准备出征太空的清晨；那个面对五星红旗庄严宣誓的现场……

如果真能遇见那时的自己，杨利伟想告诉“他”：可以更加充满信心！

和杨利伟对戏，这扑面而来的代入感，是演播者们在其他广播剧里没有感受过的。

其实，剧中纪实的场景不只这几处，在剧中由本人来“演”自己的人物也不只杨利伟。

新闻人换个方式记录历史

不会播广播剧的记者不是好演员。在广播剧《中国空间站》中，劳春燕、张棉棉等多位总台记者本色“客串”。

凭借“记者的自我修养”，这次，他们把航天大事件一线场景拉进广播剧迷的耳朵。

虽然是第一次演播广播剧，但在熟悉的话筒前，劳春燕很放松，“确实是本色演出，和我平时做采访其实没有太多的区别。”

在新闻现场，劳春燕曾见证、记录中国载人航天的一个个高光时刻，这些瞬间让亿万中国人欢欣鼓舞。但同样在这些现场，劳春燕也目睹过航天这项高风险事业遭遇过的波折，而这些瞬间在广播剧中得以呈现，这让劳春燕十分感慨：

“惟其艰难，方显勇毅。这部剧不仅描写了中国载人航天的高光时刻、欢呼时刻，同时也对一个个‘归零时刻’有所展现。恰恰是一个个‘归零’的故事，更加显示出航天事业的不易，体现出航天人的不凡。”

“99%就是不及格，绝不带问题上天”是中国载人航天一贯的坚持。正是这样“严慎细实”的作风，才换来航天员们那一次次“感觉良好”。

该剧主创人员透露，创作之初，曾经面临写“实”还是写“虚”的选择。写“虚”便于艺术创作，写“实”怕“写不像”“写不是”，有相当大的难度。但是回顾中国载人航天30年发展历程，尤其是细数这十年中国航天惊心动魄、波澜壮阔的一次次大事件，一个个新纪录、新高度，主创人员深感，“中国载人航天本身就是一部史诗大剧啊！”把真实的中国航天人刻画出来，把真实的航天大事件“演播”出来，就是最震撼的航天大剧！

在中央广播电视总台纪实广播剧《中国空间站》中，体味每一声“感觉良好”所表达的底气和信念。

广播剧《中国空间站》第二阶段传送任务

“发射”在即

10月3日 第二集

中国之声 央视新闻 央视频云听同步上线

敬请关注

监制丨高岩

艺术指导丨魏漫伦

制作人丨郭静

导演丨权胜

编剧丨金晶

录音制作丨房大文

责编丨剧中也有本色出演的张棉棉

编辑丨刘飞

视频编导丨杨乃川 王碧淳

视频剪辑丨刘玥

视觉设计丨王龙 崔圆圆

摄影丨王乔奇

统筹丨李超越 孙婷昱

(责编：宋心蕊、牛镛)

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