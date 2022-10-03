原标题：各部门全力守护国庆长假平安出行

新华社电 10月2日，国庆黄金周第二天。铁路、电力、民航等部门强化疫情防控和安全检查，优化出行服务，全力守护旅客平安出行。

来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，10月1日，全国铁路共发送旅客970.4万人次，开行旅客列车8733列。10月2日，全国铁路预计发送旅客640万人次，计划开行旅客列车8308列。

国庆假期，中国铁路哈尔滨局集团公司严格落实属地防疫要求，强化进出站测温验码、通风消毒、卫生保洁等措施，让旅客出行更加安心放心。中国铁路上海局集团公司杭州站、杭州东站等车站及时根据现场客流变化，动态调整进出站旅客通道数量，提高旅客出行效率。中国铁路武汉局集团公司武汉客运段在G70次、G881次、D5987次等多趟列车开展“喜迎国庆”主题活动，让旅客在旅途中感受国庆假日氛围。

安全出行，电力保障是关键。国网山东泗水县供电公司积极配合当地铁路部门，组织工作人员对管内日兰高铁沿线供电线路进行巡视检查，及时消除用电隐患。为做好假期公众绿色出行工作，南方电网贵州兴义供电局成立“电亮先锋”服务队，对管内电动车充电站展开安全用电专项巡查；国网山东惠民县供电公司组织党员服务队对管内电动车充换电设施开展隐患排查治理，全力保障国庆假期电力供应安全可靠。

民航方面，东方航空安徽分公司坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，强化早发现、快处置和防扩散的疫情应对能力。结合假日期间老年人、孕妇、无陪儿童等特殊旅客的出行情况，首都机场及时做好相关人员和设备调配工作，推出“一对一”爱心陪伴、“乡音随行”等多项服务举措，助力旅客顺畅出行。

(责编：杨曦、杨迪)

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