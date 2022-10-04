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国办印发意见

加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版

2022年10月04日09:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京10月3日电  日前，国务院办公厅印发《关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见》（以下简称《意见》）。

　　《意见》指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持系统观念，推动数字技术广泛应用于政府管理服务，优化业务流程、打通业务系统、强化数据共享，推动更多关联性强、办事需求量大的跨部门、跨层级政务服务事项实现“一件事一次办”，进一步提高企业和群众办事的体验感和获得感。

　　《意见》提出，2022年底前，各地区要建立部门协同、整体联动的工作机制，实现企业开办、企业准营、员工录用、涉企不动产登记、企业简易注销等5项企业政务服务和新生儿出生、灵活就业、公民婚育、扶残助困、军人退役、二手房转移登记及水电气联动过户、企业职工退休、公民身后等8项个人政务服务一次办，并结合各地实际拓展本地区“一件事一次办”事项范围。2025年底前，各地区“一件事一次办”事项范围进一步扩大，服务领域进一步拓展，企业和个人全生命周期重要阶段涉及的更多政务服务事项实现“一件事一次办”，打造政务服务升级版，更好满足企业和群众办事需求。

　　《意见》明确：要优化“一件事一次办”服务模式，科学设计流程，简化申报方式，统一受理方式，建立联办机制，提高出件效率，加强综合监管，大幅减时间、减环节、减材料、减跑动，实现多个事项“一次告知、一表申请、一套材料、一窗（端）受理、一网办理”。要加强“一件事一次办”支撑能力建设，推进线下综合受理窗口和线上受理专栏建设，推动事项办理相关业务系统互联互通，推进事项办理数据按需共享应用，建立健全标准规范，有效满足各地区“一件事一次办”事项办理需求。

　　《意见》强调，各地区各有关部门要加强组织领导、加强协同配合，加快推进本地区和主管行业领域政务服务“一件事一次办”工作，确保按时完成相关任务。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月04日 02 版）
(责编：申佳平、陈键)
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