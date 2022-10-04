本报记者 赵益普

由中国路桥工程有限责任公司投资、建设和运营的柬埔寨金港高速公路10月1日通车试运营，这是柬埔寨第一条高速公路。

图为柬埔寨金港高速某路段环形匝道。

金港高速供图

10月1日，收费员在柬埔寨金港高速公路金边收费站工作。

本报记者 赵益普摄

10月1日，柬埔寨姑娘达叻斯起了个大早。她要带着家人，第一次沿着高速公路自驾到约200公里外的西哈努克港（以下简称“西港”）过周末。当天早上7时，连接柬埔寨首都金边和西港的金港高速公路准时通车试运营。在金边收费站外，早已排起100多米长的车队。“第一次走宽敞平整的高速公路去西港，这种感觉就像在做梦。”达叻斯兴奋地朝记者的镜头挥舞通行卡。

金港高速是柬埔寨第一条高速公路，是中柬共建“一带一路”重点项目，由中国路桥工程有限责任公司投资、建设、运营。金港高速横跨柬埔寨5个省市，全长187.05公里，双向四车道。在整个10月份试运营期间，金港高速对所有车辆免费开放，今年11月至2023年10月实行八折收费，此后按正常标准收费。

“有路则有希望”——

金边到西港车程由5个多小时缩短至2小时内

绿油油的稻田和椰子树、棕榈树等热带植物遍布金港高速沿线，远方的丘陵和吊脚楼若隐若现，令人心旷神怡。第一次开上高速路的柬埔寨人非常兴奋。公路开通当天，许多柬埔寨朋友将拍摄的金港高速短视频、沿途风景照上传社交媒体。记者驱车从金边到达终点西港，一看时间，只用了1小时40分钟，同行的柬埔寨翻译索飘连连惊呼“不可思议”。

柬埔寨有句家喻户晓的谚语：“有路则有希望”。长期以来，交通基础设施制约着柬埔寨特别是首都金边和最大深水海港城市西港的发展。此前，记者曾多次乘车从金边沿柬国家4号公路去西港，最快也要5个小时，一旦遇上恶劣天气或交通事故，更是长达6至8个小时。

在西港收费站卡口外，货车司机速罕告诉记者，当天他从金边机场开到西港只用了2个小时，而以前“动不动一天都要耗在路上”。速罕说，金港高速的路面质量非常高，几乎没有颠簸，自己也很少需要踩刹车，运输时间缩短了，司机们也可以接更多的活儿。

柬埔寨首相洪森此前表示，金边是柬政治、经济中心，西港是柬最大深水港、最大对外贸易中心，金港高速将有效推动两地货物运输降本增效，促进重型运输产业发展，助力区域互联互通和现代化工业发展。“金港高速是‘一带一路’倡议与柬埔寨‘四角战略’成功对接的范例，是柬中两国友好交往、密切合作的结晶，将为柬经济增长作出重要贡献。”

为当地发展注入活力——

“我的家乡将变得更热闹、更繁华”

“您好，请稍等。”21岁的司蕾棉是金港高速金边收费站的收费员，她熟练地示意面前一辆皮卡车停下，并通过卡口的监控自动识别了车牌号、车型等信息，随后将对应车型的通行卡递给司机。“谢谢，请拿卡，一路平安。”

今天是司蕾棉第一天在收费站上班，却丝毫看不出是一名新手。“9月初，我应聘来金港高速工作，接受了20多天的专业培训。虽然今天是第一天通车，但我对收费站的业务已经很熟练了。”司蕾棉告诉记者，她来自干丹省昂斯诺县，离收费站非常近。“金港高速给了我很好的工作机会，随着今后上高速的车越来越多，相信我的家乡将变得更热闹、更繁华。”

金港高速串联起了金边、干丹、磅士卑、戈公、西哈努克5个人口稠密的省市，沿线覆盖柬埔寨1/4人口，为当地经济社会发展注入了活力。今年8月初记者曾到西港采访，当时不少杂货店、汽修店和餐馆已聚集在尚未通车的金港高速西港收费站外。两个月后的今天，那里变得更加热闹，俨然一个新的集镇。

据金港高速公司总经理莫坤介绍，通车后的金港高速全线有8个收费站、3个服务区、1个停车区以及运营管理中心等多个配套办公室，累计直接为当地提供超过2000个就业岗位；在高速建设期间，最多时曾雇用了5000多名当地员工。此外，项目部分物资、设备也就近采购，促进了一大批供应链企业的发展。

柬埔寨公共工程与运输部国务秘书伊特布纳表示，金港高速的建成通车对柬埔寨有着历史性意义，不仅为民众出行提供了便利，也有望间接创造上万个工作岗位，拉动沿线各省投资和消费需求，刺激柬埔寨西南区域经济乃至整个柬埔寨经济的发展。

“授人以鱼亦授人以渔”——

中国技术、理念等将长期让当地受益

9月23日，洪森首相通过社交平台发布视频，向民众宣传推介金港高速，一天内获得超百万人次观看。洪森表示，很高兴柬埔寨即将拥有自己的高速公路，全国的道路交通还会继续得到改善。许多柬网民评论，以前只能在海外看到如此壮观、漂亮的高速公路，现在柬埔寨大地上也有了高速公路。

据了解，金港高速在建设过程中，坚持以试验检测手段提高道路质量，高速建成后也给柬埔寨留下了一座试验仪器最先进、检测项目最全面、标准化程度最高的中心实验室。该实验室共有12个操作室，可开展道路工程24类201个参数的物理力学性能试验和化学分析。此外，金港高速还按照中国高速公路的标准，设置了计算机系统、闭路电视监控系统、信息采集与发布系统等，确保道路管理和维护的高效率。

“授人以鱼亦授人以渔”。中国路桥总经理助理兼柬埔寨办事处总经理周勇表示，金港高速的成功建设和顺利运营，标志着柬埔寨从此进入“高速公路时代”，中国技术、中国高速公路服务管理理念，以及中国对高速公路人才的培养方法，将会留在柬埔寨，长期让当地受益。

据柬埔寨国务兼公共工程与运输大臣孙占托介绍，柬埔寨政府正在筹建国内第二条高速公路，已与中国路桥签署了金边至柴桢省巴域市的高速公路谅解备忘录。“政府继续建设高速公路，降低物流成本，改善营商环境，提高柬埔寨投资竞争力，将为人民创造更多就业机会。”柬埔寨《高棉时报》评论说，金港高速的良好运行，将为柬埔寨未来更多高速公路的通车打下基础。

（本报金边10月3日电）

《 人民日报 》（ 2022年10月04日 03 版）

(责编：申佳平、陈键)

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