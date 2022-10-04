本报10月3日电 （记者于洋）国际电信联盟2022年全权代表大会3日选举理事国和无线电规则委员会委员，中国成功连任国际电信联盟理事国，中国国家无线电监测中心主任程建军当选新一届无线电规则委员会委员。

国际电信联盟2022年全权代表大会9月26日至10月14日在罗马尼亚布加勒斯特举行。在9月27日大会政策性发言中，中国代表团团长、工业和信息化部副部长张云明表示，中国坚持以人民为中心的发展思想，高度重视并积极推动信息通信业发展，通信基础设施覆盖率显著提升，产业融合创新不断加快，信息通信国际合作持续深化；中国愿与各国一道，加强5G等新兴技术领域标准研发和产业合作，共同推动全球数字产业普惠发展，让更多人享受数字经济发展红利。

国际电信联盟秘书长赵厚麟对中国成功连任理事国、程建军当选新一届无线电规则委员会委员表示热烈祝贺。他强调，中国作为国际电信联盟理事国，始终代表广大发展中国家的利益，长期以来积极推动全球信息通信发展，为国际电信联盟作出了重大贡献。

程建军则为中国专家能够再次当选国际电信联盟无线电规则委员会委员感到自豪。他指出，这是国际电信联盟成员国对中国投出的信任票，也是对中国方案和中国智慧的高度期待。

国际电信联盟理事会由48个理事国组成，负责在两次全权代表大会之间履行管理机构职责。无线电规则委员会由12名专家组成，负责解释无线电规则、补充完善规则程序，并协调解决成员国之间无线电频率干扰等问题。

《 人民日报 》（ 2022年10月04日 03 版）

(责编：申佳平、陈键)

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