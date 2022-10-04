美国通胀居高不下是其前期极度宽松货币政策、自身经济结构问题和政策失误的集中体现和严重后果。应对通胀“高烧”，美国需要的是找准病灶、对症下药。美联储持续加息不仅给美国经济增长蒙上阴影，导致其可能陷入衰退，也拖累世界经济复苏

美国联邦储备委员会日前再次宣布加息75个基点，这是美联储今年以来第五次加息，也是自上世纪80年代以来最大幅度的连续加息。美国激进加息引发国际社会普遍担忧。在新冠肺炎疫情延宕反复、世界经济复苏步履维艰的当下，美国不思从源头解决问题，而试图通过一再加息向全球转嫁通胀压力和风险，拖累世界经济复苏。

一段时间以来，美国通胀问题日趋严重，甚至创40年新高。美国通胀居高不下是其前期极度宽松货币政策、自身经济结构问题和政策失误的集中体现和严重后果。近年来，美国大搞贸易保护主义，肆意增加关税，导致从海外进口的商品和服务价格上涨，美国企业和消费者不得不为此买单。为应对疫情冲击，美国政府推出大规模财政政策和超宽松货币政策的“组合拳”，释放巨量流动性，导致美元泛滥、经济过热、供需关系失衡，企业生产复苏跟不上消费回暖的步伐。纽约大学经济学家努里尔·鲁比尼警告，美国极度宽松的货币和财政政策，如果叠加一系列负面供给冲击，可能会导致上世纪70年代式的滞胀。乌克兰危机爆发后，美国发起对俄单边制裁，对全球能源、金融、粮食等方面安全造成巨大冲击，进一步扰乱了全球产业链供应链，加剧了通胀难题。

应对通胀“高烧”，美国需要的是找准病灶、对症下药。但美联储却寄希望于通过单一的利率政策来抑制经济过热，解决通胀难题，反而给美国经济增长蒙上了阴影，导致其可能陷入衰退。美联储持续加息推高包括抵押债务和商业贷款在内的借贷成本，从而抑制企业投资、消费支出等，打击劳动力市场，给美国经济带来巨大下行压力。西班牙《起义报》网站评论指出，美联储正在扼杀经济以降低通胀，这会降低经济增速，加速衰退，并引发债务危机，同时也无法平息供应链冲击带来的物价上涨。

经济全球化时代，世界各国相互依存。美元是国际核心货币，美国在制定货币财政政策时却只顾自身眼前利益，恐将世界拖入更大危机。美国有线电视新闻网将美联储大举加息的做法称为“美元微笑”，而这一“微笑”给世界带来的却是阵阵寒意。美元往往会在美国经济非常强劲或疲弱的两个极端时升值，美元升值促使国际资本回流美国，最终令不少国家蒙受恶性通胀和资本外流的双重冲击。自1982年拉美债务危机以来，每一次美元进入加息周期，外债负担沉重的新兴市场和发展中国家都成为美国转嫁风险的最大受害者。

毫无疑问，美联储的新一轮加息政策将促使资本回流美国，广大发展中国家正面临股市波动、本币贬值、美元债务利息上涨、进口原材料成本大增等挑战。伦敦政治经济学院国际政治经济学副教授詹姆斯·莫里森指出：“凭借美元在国际金融体系的中心地位，美联储加息必然对全球产生负面影响，加剧发展中国家的债务困境。”美联储持续加息也加大了欧洲和日本等发达经济体的压力。法国《回声报》网站指出，美联储的加息行动会逼着其他央行加息，令欧元贬值从而加剧通胀，受俄乌冲突严重影响的欧洲经济将承受更大压力。

作为全球最大经济体和国际经济金融体系的核心国家，美国理应采取负责任的经济金融政策，加强货币政策的多边沟通和协调，把控好政策外溢效应，避免向全世界输出通胀和经济衰退风险。面对美国的经济霸权行径，新兴市场和发展中国家更应该着眼长远，推动完善全球经济治理体系和规则，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

《 人民日报 》（ 2022年10月04日 03 版）

(责编：申佳平、陈键)

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