本报记者 王 沛

张连钢在青岛港自动化码头现场。

山东省港口集团有限公司供图

张连钢今年62岁，是山东省港口集团有限公司高级别专家，第八届全国道德模范、2022年全国五一劳动奖章获得者。

大学毕业后，张连钢进入青岛港务局机关工作。1983年，青岛港组织第一个集装箱泊位建设，对码头建设一线心驰神往的张连钢主动请缨，一干就是几十年。

2013年，青岛港集团党委决定启动自动化码头建设，张连钢既懂集装箱技术和自动化控制，又懂生产业务，成为筹建组长的不二人选。当时他正处在肺癌术后恢复期，带着重病之躯勇挑重担。

“那时，建设自动化码头不仅费用高昂，而且被西方实行技术封锁。”张连钢说，“关键核心技术必须靠自主创新。”

自动化码头是集物联网、云计算、人工智能等技术于一体的庞大系统工程。张连钢带领平均年龄34岁的团队，在没有经验、没有资料、没有外援的情况下，召开了3000多场技术研讨会，形成了几十万字的分析报告。

为加快科研进度，张连钢和团队搬进在海边临时搭建的集装箱简易房里，白天查看施工进度、解决问题，晚上在简易房里攻关科研项目……最终，团队成功攻克了自动化码头的核心技术，破解了十几项世界级难题，还研发出了能够自动拆装集装箱扭锁的机器人、恶劣天气“一键锚定”轨道吊等世界领先的技术成果。

2017年5月11日，青岛港自动化码头一期投产运营，成为拥有我国自主知识产权的全自动化集装箱码头。在首船作业中，平均装卸效率达到每小时26.1自然箱，创下当时世界最高纪录。

虽然一期项目成果丰硕，张连钢却并不满足。二期建设时，他坚持把“氢+5G”作为主攻方向，带领团队梳理出1329项攻关课题，升级核心系统197次，优化功能2200多项。仅1年半，二期工程5G智慧码头就投产运营。

“青岛港还有更多传统码头需要升级改造，任务非常艰巨。”如今，刚当选为党的二十大代表的张连钢仍然奋战在码头建设一线，为自动化码头建设贡献力量。

《 人民日报 》（ 2022年10月04日 04 版）

(责编：申佳平、陈键)

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