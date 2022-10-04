本报记者 易舒冉

数据来源：全国总工会

制图：蔡华伟

秋日午后，阳光透过窗户照进厂房，中国兵器工业集团首席技师郑贵有聚精会神地看着加工图纸。“咱们今天再优化一下，把一些参数微调一下，尽量提高生产效率。” 郑贵有对车间的青年技工说。工作30年来，郑贵有从一名普通车工成长为首批享受国务院政府特殊津贴的技能工人，在他看来，一个人有技术，自己有前途；一群人有技术，企业有前途；一代人有技术，国家有前途。

技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要力量。日前，记者从全国总工会获悉：我国技能人才总量超过2亿人，其中高技能人才数量从2016年底的4791万人增长到2021年底的6000万人。

能工巧匠为何能大量涌现？关键是产业工人的成长环境优化了、发展空间拓宽了，技术工人的职业吸引力大大增强。

——产业工人队伍建设改革激发创新创造活力。

2017年4月，《新时期产业工人队伍建设改革方案》正式发布，该方案围绕构建产业工人技能形成体系、创新产业工人发展制度、强化产业工人队伍建设支撑保障等方面，提出了25条改革举措。“改革方案实施5年多来，保障产业工人地位的制度更加健全，产业工人合法权益进一步实现，劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚更加浓厚，一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍正阔步走在新征程上。”全国总工会有关负责人表示。

大庆油田的钻井工人葛依凡是一名中级技工，虽然在技术学校里学了一些专业知识，但来到生产一线，葛依凡才发现自己的知识和技能还远远不够。

葛依凡的发展机遇从大庆油田有限责任公司被选为产改试点单位开始。大庆油田根据自身需求，着手打造一个完整的提高产业工人技能水平的成长体系，开设技能骨干培训、创新方法学习、资格考试培训等课程。葛依凡感受到了学习给自己带来的快速成长，考取了井控证、起重指挥证和司钻证等资格证书。“现在，只要我们自己想努力、爱学习，成长成才的空间一定会更加广阔。”葛依凡说。

据介绍，产改坚持问题导向、试点先行，在全国层面选取25个地方和企业开展了两批试点，带动各层级试点4000多个，编印《产业工人队伍建设改革试点案例汇编》，为推动产改工作提质扩面提供了有益经验。

——产业工人队伍技术技能水平显著提升。

技能是产业工人的立业之本。多年来，围绕国家重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，全总组织动员3.7亿人次产业工人参与多种形式的劳动和技能竞赛，一批具有劳动热情和创造潜能的技术人才破土冒尖、脱颖而出，展现出工人阶级的时代风采。

同时，推动创建跨区域、跨行业、跨企业的创新工作室联盟，命名297家全国示范性劳模和工匠人才创新工作室，创建各级各类创新工作室8.2万余家，为广大职工特别是青年职工走技能成才、技能报国之路搭建了平台。按照《中国工运事业和工会工作“十四五”发展规划》确定的目标，到2025年底，全国示范性劳模和工匠人才创新工作室将达到500家左右，各级各类创新工作室达15万家。

产业工人队伍技术技能水平提升，离不开各部门密切协作、提供全方位支持保障。2022年新修订的《中华人民共和国职业教育法》，为加强职业教育、提高技术工人培养水平提供法律保障；发改委认定63家国家产教融合型企业和21个国家产教融合试点城市；财政部会同人社部指导各地从失业保险基金中提取资金1139亿元统筹用于实施职业技能提升行动；人社部开展补贴性培训8300多万人次，完成企业新型学徒制培训124万人；全总同教育部开展农民工“求学圆梦行动”，培训各类农民工600万人次，建设“技能强国——全国产业工人学习社区”，培训职工1.5亿人次。

——产业工人地位和待遇进一步提高。

解决好产业工人最关心、最直接、最现实的利益问题，更好激励各行各业的产业工人为中国制造、中国创造贡献力量。

2018年，中办、国办印发《关于提高技术工人待遇的意见》，明确提出要进一步完善企业工资分配制度，建立技术工人工资正常增长机制，探索技术工人长效激励机制等。发改委开展技能人才专项激励计划试点，建立健全培养、考核、使用、待遇相统一的激励机制。国资委指导中央企业落实《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》。

除了待遇提升，致敬劳动者的表彰也坚持面向基层、面向一线、面向普通劳动者，重点向产业工人倾斜——在2022年全国五一劳动奖和全国工人先锋号获得者中，有373名产业工人，占比40.1%，全总还单列35个奖章、3个先锋号名额，用以表彰全国职工职业技能大赛优胜者和国家重大工程项目的建设者。

各级工会实行产业工人在群团组织挂职和兼职，提高产业工人的政治地位。截至2021年9月，31个省级地方工会配备挂职兼职副主席132名，其中劳模和一线职工兼职副主席62名。

“我是一名技术工人，这几年深深地感受到，我们产业工人待遇上有提升，政治上有保障，社会上有地位。我们作为技术工人也能享受国务院特殊津贴，这就是社会对我们的认可和尊重。”无锡微研股份有限公司加工中心班组班长陈亮说，他想向广大青年朋友们呼吁，做技术工人大有可为，要在平凡的岗位上书写精彩华章。

《 人民日报 》（ 2022年10月04日 04 版）

(责编：申佳平、陈键)

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