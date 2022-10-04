本报上海10月3日电 （记者刘士安、李泓冰、田泓、曹玲娟）日前，胡荣干和老伴坐着装满锅碗瓢盆的三轮车，迎着朝阳奔向刚拿到钥匙的新居。在上海市黄浦区建国东路68街坊生活了50多年，老两口终于告别仅有14.3平方米的蜗居，迎来了新生活。

今年7月下旬，上海最后一个成片二级旧里以下房屋改造征收项目——建国东路68街坊及67街坊东块征收方案生效，标志着中心城区成片二级旧里改造工作历经30年终于完成。困扰上海多年的这块民生“硬骨头”被彻底啃下，交出了“人民城市人民建、人民城市为人民”的生动答卷。

2007年6月，习近平同志在上海工作期间强调：“旧区改造一定要坚持推进，不能让老百姓再在这么破旧的房子里生活下去了。”2019年11月，习近平总书记在上海考察时强调，“无论是城市规划还是城市建设，无论是新城区建设还是老城区改造，都要坚持以人民为中心”。2020年8月，习近平总书记在主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会时强调，旧城区改造“这件事涉及群众切身利益和城市长远发展，再难也要想办法解决”。

始于上世纪90年代初的上海旧区改造，推进到2018年时，已完成各类房屋旧改约3700万平方米，受益居民近150万户，但中心城区仍有成片二级旧里以下房屋300多万平方米，征收成本高，开发难度大，约16万户旧里居民翘首期盼旧改。

推进旧区改造、改善居住条件，事关民生，事关城市更新，事关民心，是一场必须打赢的硬仗。党的十九大以来，上海市委和市政府牢记习近平总书记殷殷嘱托，践行人民城市理念，启动新一轮旧区改造，旧改方针由“拆改留并举，以拆除为主”调整为“留改拆并举，以保留保护为主”，统筹推进城市风貌保护和旧区改造。

将党建引领贯穿旧改全过程。上海发挥党建引领作用，协调各方资源力量，为旧改跑出“加速度”提供有力保障。黄浦区外滩街道宝兴里地块旧改项目，通过建立党建联席会议制度、组建临时党支部等举措，完善党建工作模式机制，蹚出一条旧改征收新路子。

把旧里群众当亲人。上海市委和市政府连续两年把旧区改造列为全市16项民心工程之首，坚持“从群众中来，到群众中去”，走好新时代党的群众路线。黄浦区形成了一线工作法、精准排摸法、党员带动法等“宝兴十法”，虹口、杨浦、静安等区推行了“十必谈”制度、“四三二一”工作法等，得到旧里居民的普遍认可。

用一把尺子量到底。上海多年来坚持实行旧改地块“阳光动迁”，尊重群众改造意愿，实施两轮事前征询。2011年10月，《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》出台，通过公开公平的房屋征收制度设计，把“百家心”拧成“一条心”。

靠改革创新筹措和平衡资金。2020年7月，上海市城市更新中心成立，创设了全市统一的旧改功能平台，通过市场化融资手段，破解旧改资金筹措和平衡难题。城市更新中心联合多家企业和金融机构共同发起总规模800亿元的城市更新基金，定向用于投资旧区改造和城市更新项目，将原来的单宗地块旧改转化为捆绑组合的“区域更新”，实现旧改资金的全市平衡、动态平衡、长期平衡，统筹解决了部分地块旧改成本高的难题。

中心城区成片二级旧里改造完成后，上海已将“两旧一村”改造作为新的重大民生工程，全面加快零星二级旧里以下房屋改造、旧住房成套改造和“城中村”改造，进一步完善城市功能、改善城市面貌，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

《 人民日报 》（ 2022年10月04日 01 版）

(责编：申佳平、陈键)

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