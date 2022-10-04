黄茜恬

原标题：国家厚爱 助力“科技兴港”——香港各界热议国家首次在港澳选拔载荷专家

中国第四批预备航天员选拔工作已于近期启动，并首次在港澳地区选拔载荷专家。消息传来，香港社会各界特别是科技界人士倍感振奋，纷纷表示这是国家对香港的厚爱，对于特区政府发展航天科技、实现“科技兴港”也是难得的契机。

多位曾参与国家航天任务的香港学者表示，这是香港参与国家航天事业的一个重要里程碑。有关举措不仅令香港科研人员可亲身到太空进行科学研究，从长远来看，更有助于带动香港航天技术领域各方面的发展，在软件、硬件、技术、人才培养等方面都能起到非常好的促进作用。

香港理工大学土地测量及地理资讯学系教授吴波的团队曾参与嫦娥三号、嫦娥四号、天问一号等多项国家重大航天任务。他表示：“这对香港是很大的鼓舞，有利于我们今后更深入地参加航天任务。”

同样参与过多项国家重大航天任务的香港理工大学深空探测研究中心主任容启亮感到无比振奋，“因为香港人将有机会以航天员身份到空间站做实验，必定会带来新思维，带动科研人员对机械、工程、医学等不同领域的研究兴趣”。

香港科技大学机械及航空航天工程学系副教授于宏宇表示，香港高校的不少博士生在科研方面有较高水平。如果这些学生都能够参与选拔，相信会有合适人选。他希望特区政府以此为契机，多与内地在航天科研方面开展合作，同时要增加资源投放，让航天科研得以发展，甚至成立专项基金推动研究与培养人才。

香港中文大学工程学院副院长、系统工程与工程管理学系教授黄锦辉表示，香港在生物医疗及人工智能方面较具优势，例如机械臂如何协助解决人类骨骼问题等，香港都有做相关研究。他希望此次选拔能为香港提供契机，在学校教育中培养学生学习航天科技相关知识的兴趣。

不少怀有航天梦的香港青年也深感振奋。“曾经遥不可及，如今就在眼前！我希望以后有机会可以研究先进推进器。”香港科技大学机械及航空航天工程学系博士生张益健说，自己出生于1997年，目前还不符合选拔的相关要求，但他会为下次机会作准备。

香港浸会大学中医学及生物医学专业大三学生苏熙骅表示，自己也是一名航天迷，有志成为国家航天事业的一分子。他说，早在2017年，浸大中医药学院研究团队就已在中国首艘货运飞船天舟一号上进行过太空生命科学实验。相信随着国家航天事业不断发展，未来航天医学的研究范围会更深更广。

多名香港特区立法会议员表示，在港澳选拔载荷专家将吸引更多年轻人投身科研，期待香港青年科研工作者抓住良机，贡献国家。

立法会议员梁熙表示，感谢国家这份厚礼，让想成为航天员的香港青年有机会梦想成真。这样的选拔除了可以提高香港青年对创科的兴趣，也可以成为香港青少年的爱国教育课，增强他们对国家的认同。

“国家首次在港澳选拔载荷专家意义非凡，不仅体现了‘一国两制’下港澳所拥有的独特优势，反映港澳在科研方面的实力，更彰显了国家对港澳科研人员的高度信任，相信港澳能够为国家航天事业作出更大的贡献。”立法会议员张欣宇说。

(责编：申佳平、陈键)

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