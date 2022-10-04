中国进出口银行8月末绿色信贷余额逾4000亿元
2022年10月04日09:49 | 来源：央视网
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原标题：原标题：中国进出口银行8月末绿色信贷余额逾4000亿元
记者从中国进出口银行获悉，截至8月末，该行绿色信贷余额逾4000亿元，较年初增长近20%。制造业贷款余额1.74万亿元，占境内业务比重约47%。
数据显示，截至8月末，进出口银行表内资产总额接近5.7万亿元；本外币贷款余额突破5万亿元。
进出口银行持续发力普惠金融。截至8月末，该行小微企业银行转贷款余额约1400亿元，较年初增长15%，小微外贸企业风险共担转贷款新增155亿元。对部分受新冠肺炎疫情影响的中小微企业减免贷款利息，涉及贷款余额约1211亿元，减免金额4.51亿元。
(责编：申佳平、陈键)
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