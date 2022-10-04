前8个月国有企业营业总收入同比增长9.5%
2022年10月04日09:49 | 来源：新华社
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原标题：原标题：前8个月国有企业营业总收入同比增长9.5%
财政部日前发布数据显示，今年前8个月，全国国有及国有控股企业营业总收入523519.1亿元，同比增长9.5%，国有经济运行延续恢复态势。
其中，中央企业营业总收入294336.1亿元，同比增长10.5%；地方国有企业营业总收入229183.0亿元，同比增长8.2%。
数据显示，今年前8个月，国有企业利润总额30110.8亿元，同比下降1.5%。国有企业应交税费40082.7亿元，同比增长13.8%。
截至8月末，国有企业资产负债率为64.5%，上升0.2个百分点。中央企业资产负债率为67.2%，上升0.3个百分点；地方国有企业资产负债率63.1%，上升0.1个百分点。
财政部日前发布数据显示，今年前8个月，全国国有及国有控股企业营业总收入523519.1亿元，同比增长9.5%，国有经济运行延续恢复态势。新华社发 李雪 编制
(责编：申佳平、陈键)
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