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外汇局：我国跨境投融资结构不断优化

2022年10月04日17:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月4日电（记者刘开雄）国家外汇管理局近日发布的《2022年上半年中国国际收支报告》显示，我国近年来实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，推动我国跨境投融资结构不断优化。

　　报告显示，随着国内营商环境不断优化，消费市场潜力巨大，外商来华投资兴业意愿较强。截至2022年上半年，外商直接投资存量达3.6万亿美元，较2012年末增长73%。同时，随着实体经济发展和企业实力增强，国内企业“走出去”需求增加，我国对外直接投资由2012年末的5000多亿美元增长至2022年上半年的2.6万亿美元。

　　在金融市场双向开放的推动下，更多国际资本投资境内证券产品，境内机构投资海外证券市场的渠道也不断拓宽。截至2022年上半年，我国吸收证券投资和对外证券投资分别占总负债、总资产的28%和11%，较2012年末上升12个和6个百分点。

　　报告提及，近年来，外债增长主要来自境外央行等中长期投资者配置国内债券，稳定性较强的资金在外债中的比重提升，传统融资型外债占比下降。

　　“我国持续推进人民币汇率市场化形成机制改革，更大程度发挥市场供求在汇率形成中的决定性作用。”报告指出，伴随汇率避险工具推广普及，更多企业运用外汇衍生品管理汇率风险。2022年上半年的企业套保比例提升至26%，企业对汇率波动的适应性明显增强，开展外汇交易更加理性。

　　报告认为，在市场化调节等机制综合作用下，2012年以来，我国国际收支逐步形成经常项目与资本项目自主平衡、储备资产基本稳定的平衡格局。

(责编：赵光霞、赵欣悦)
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