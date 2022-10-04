新华社北京10月4日电 题：更近，更融，更绿——国庆节假期探访“轨道上的长三角”

新华社记者

国庆节假期，随着出行的客流记者看到，从苏北到浙南，从皖西到沪上，一条条高铁纵横交错、绵延伸展，串联起长三角的江海城乡。在全国最为密集完善的高铁网覆盖下，“轨道上的长三角”让人们的生活贴得更近，产业更加融合互补，生态绿色为更多人所共享。

1小时生活圈

18分钟，是家与单位的距离。铁路南京站售票员华志鹏赶7时18分的G7032次列车从镇江往南京，每天几乎都是分秒不差。唯一一次错过高铁，是在七年前的除夕夜，下班太晚的他在火车站偶遇了一位同样错过高铁的女孩。如今，那位女孩已经成为他的妻子。华志鹏感慨，没有“轨道上的长三角”就没有他今天的工作与生活。

19分钟，是跨越省市的旅程。工作在上海的李纤把房子买在了江苏昆山，这并不妨碍她国庆节假期与朋友约着在静安寺逛街。每天高铁往返让她的双城生活更加便捷。与高铁同城化的速度相匹配，沪昆两地居民服务不断互通，让李纤工作生活更加安心。

30分钟，是回家的更多选择。利用假期，杭州客运段列车长潘勇坤在杭州西站坐G9274次列车，不到半个小时就能回到老家湖州。9月22日新开通的合杭高铁湖杭段，让他多了一条回家的路线，也让长三角的轨道网越织越密。

1小时以内，是对未来生活的新期待。张家港市塘桥镇企业家朱卫国曾经很无奈：公司招聘外贸人才，工作地点写张家港，几年没人应聘。在苏州市区设了办事处不到一个月，人就入职了。预计将于明年通车的江苏南沿江铁路将让张家港融入南京和上海的“1小时生活圈”，更多长三角乃至全球的人才有望选择扎根这座江城。

十年来，“轨道上的长三角”不断缩短着人们在时空和心理上的距离。如今，长三角铁路营业里程已达1.3万多公里，其中高铁6500多公里，陆域所有地级市都有动车通达。

产业随轨道延伸

国庆节前夕，高铁桐庐东站启用。假期里，周边的美丽乡村迎来大批游客，农家乐经营者章樟洪在采摘园里忙碌而愉快地说：“以前，我总要费劲告诉客人怎么来，现在我只要说‘桐庐东站下车很快就能到’。”

铁路为长三角乡村振兴带来机遇：穿越大别山区的合武铁路，吸引更多游客“进山”；京港和宁安高铁让皖西南的猪肉、酱牛肉“远走他乡”；徽州刀板香、金陵盐水鸭、徐州把子肉……一系列地方土特产成为主题餐厅的招牌菜，让富农产业链从车厢、车站延伸到长三角各个城市。

国庆节假期，在安徽芜湖西货场，数以百计的小汽车从尾门缓缓驶入火车车厢。货场有关负责人刘小飞说，这些特制的车厢每节能装9辆小汽车，将编入中欧（亚）班列，也发往上海、杭州等地。长三角产业链随着铁路轨道延伸：今年以来，中亚班列成为长三角货运班列的重要增长点。仅在江苏，南京等地利用中（国）老（挝）的铁路线把班列服务延伸到了缅甸、泰国等中南半岛地区，累计运送货物货值数亿元。

离湖州站不到10分钟车程，因唐诗而闻名的西塞山下，一个科学谷汇聚了一批科研平台和科创人才。这里正成为湖州融入长三角G60科创走廊的重要节点。湖州市外国专家服务中心主任白桦说，当地借助高铁优势吸引更多科创人才在绿水青山间追逐梦想。

车在画中游

十月金秋，高铁列车沿着“长三角最绿边”宁杭线穿梭，明亮的车窗外闪过铁路两侧绵延不断的绿色——一幅现代版的“富春山居图”徐徐展开。

截至2021年底，长三角7960公里宜林铁路地段已覆绿7430公里，绿化率达93%以上。加上沿线城市强化生态环境治理，城乡发展“含绿量”不断提升，“人在车中坐，车在画中游，四季见美景”正成为长三角旅客的普遍体验。

同济大学交通运输工程学院教授徐瑞华表示，长三角以不到全国4%的土地面积，创造了全国近四分之一的经济总量。发达的高铁网，每日近千对呼啸往来的高铁列车，正成为城市间最强的“黏合剂”，为区域绿色高质量发展提供强大动力支撑。

“轨道上的长三角”已然成为一个窗口。到2025年，长三角铁路网密度将达到每万平方公里507公里，将承托起这一世界级城市群更高水平的对外开放合作。（记者杨绍功、贾远琨、魏一骏、胡锐）

(责编：胡永秋、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经