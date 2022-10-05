国庆期间，当大多数人沉浸在放松中的时候，总有那么一群人，甘愿坚守岗位，放弃与家人团聚的机会。

浙江省交通集团杭宁高速长兴收费站的收费员郑诗佳就是其中一员。今年，也是她在收费站度过的第五个国庆假期。护航民众出行坦途，以微笑“迎来送往”，成为她国庆假期的“打开方式”。

看到车辆驶来，郑诗佳竖起左手，做出示意停车的手势，面向司机点头问好：“您好，请交通行卡。”

只见她探身接过通行卡放在收费读写设备上，电脑上随即显示应收的通行费。郑诗佳收费后立马打出发票并利落找零一起递出窗外，并微笑着说：“您好，收您50元，找您22元。”

司机接过发票和找零，郑诗佳身子往左转了一下，再次竖起左手，做出“送车”的姿势。接卡、收费、找零……整个收费流程下来，郑诗佳只需要9秒。

国庆期间，郑诗佳和她的同事平均每天要重复上千次这样的流程。平时当班过程中可以轮流歇息，但遇上车流高峰期，收费员经常顾不上吃饭，连上洗手间都要卡着时间。

“因为岗位特殊，越是节假日，我们越忙，必须要守在现场保障高速公路的畅通和正常运行。”郑诗佳说，节假日期间车流量会相应增加，收费站更加忙碌，责任也更大。

虽然很苦、很累，但参加过大大小小60余次节假日保畅工作的郑诗佳能够很好地应对，不仅为来往车辆提供日常服务，换班休息期间还担当起路况信息员和引导员，耐心解答司乘遇到的问题。

“不少人以为，假期高速免费通行了，我们就轻松了，其实不是这样。”正在广场疏导违规车辆倒车的郑诗佳说，免费通行是针对7座及7座以下小客车，对于7座以上及货车，收费员依然要进行发卡、收卡、缴费，而且越是节假日越要把好入口关，防止“三超车”浑水摸鱼上高速，给高速安全通行带来隐患。“工作量并没有减少，反而压力增加了。”她表示。

今年，郑诗佳晋级当了妈妈，除了工作，还多了一份牵挂。她的孩子只有8个多月，还处于喝奶时期，正是缠着妈妈的时候。每天早上，郑诗佳都会轻手轻脚地准备好孩子的吃、穿、用再出门，生怕吵醒还在熟睡的孩子。

现场忙碌的时候，她还会主动留下来加班。“说不想孩子那都是骗人的，每个母亲都想孩子。不过每当看到司乘人员在窗口的微笑，车上小孩子回家的喜悦，自己又觉得全身充满了动力，节日我们不回家，是为了更多人的团圆。”

默默坚守的郑诗佳，只是高速路上无数平凡工作者的一个缩影。这样温情动人的故事，还在持续演绎。(黄慧 徐可璐)

(责编：郭思邈、李楠桦)

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