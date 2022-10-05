人民网北京10月5日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月5日，全国道路客运预计发送旅客2750万人次，环比增长2.19%，同比2021年同期下降33.01%，同比2020年同期下降39.75%，同比2019年下降57.68%。预计全国水路发送旅客65万人次，环比下降7.17％，与2021年国庆同比下降30.13％，比2020年国庆同比下降38.84％。

假期期间，山西省壶关境内遭遇连续强降雨天气，长治公路分局壶关段养护人员坚持雨中巡路，并对桥梁泄水孔、涵洞等排水设施及时进行疏通，确保排水顺畅。及时清理刮断的树枝和零星碎石等，进一步消除涉路安全隐患，同时，对路面抛洒物和垃圾不间断清扫，持续营造“畅、安、舒、美、优”的出行环境。

平益高速路面二标段，百余名建设者们坚守岗位，铆足干劲、抢抓进度，确保如期完成今年施工计划。沪昆高速江西梨东改扩建项目抢抓施工黄金期，全线不停工，目前，梨东改扩建项目先行用地范围主体工程已全面展开施工，在落实常态化疫情防控的同时，扎实推进项目工程建设有序进行。

(责编：郭思邈、吕骞)

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