新华社上海10月5日电 题：稳步前进“越办越好”——写在第五届进博会倒计时一个月之际

新华社记者周蕊、潘洁

东海之滨，黄浦江畔。

一个月后，全球首个以进口为主题的国家级博览会将再次在昵称为“四叶草”的国家会展中心（上海）举行。

年年如约的进博之诺，是新时代中国不断扩大开放的生动缩影，“越办越好”的进博会，更是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。

履约：从招商办展到服务保障，各环节力求“越办越好”

9月22日，上海市人大常委会表决通过《上海市服务办好中国国际进口博览会条例》，该条例于10月1日起施行。贯彻“越办越好”的总要求，条例对出入境便利化、知识产权保护、展品转为商品等热点议题给予明文规范。

“这是一次创制性立法，使第五届进博会冲刺阶段的各项筹办工作有法可依、有章可循，为持续推进进博会‘越办越好’打下坚实的制度基础，提供有力的法治保障。”上海市商务委副主任张国华评价说。

锚定“越办越好”的方向，各级政府、各类组织的链条全速运转起来：

招商办展“精准对接”。中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，目前第五届进博会的企业商业展招展工作已经完成，世界500强和行业龙头企业超过280家。已组建包括国资委中央企业、国家卫健委和各地方在内的39个政府交易团，增设3个行业交易团和60余个行业交易分团。

孙成海说，第五届进博会展览水平更高、“朋友圈”更大、专业性更强。全球高端时尚三巨头、十大医疗器械企业、十大药品企业、十大整车企业全部参展，40个“一带一路”沿线国家和13个RCEP成员国有企业参展。同时，聚焦国家重点产业发展领域，在相关展区设立专区。

服务保障“落实落细”。9月21日，第五届中国国际进口博览会城市服务保障首场综合演练举行。在固化前四届进博会行之有效的工作机制和经验做法的基础上，上海聚焦“疫情要防住、展会要办好、服务要精细”，精益求精做好第五届进博会各项筹备工作。

溢出带动“持续放大”。9月29日，进博会“6天+365天”常年展示交易服务平台——虹桥品汇里，上海国际友城港正式揭幕。这一新平台既为进博会注入了国际友城的“新鲜血液”，又可享受进博会相关便利和优惠举措，探索国际友城合作新空间。

据统计，前四届进博会参展企业发布的新产品、新技术、新服务超过1500项，累计意向成交额达2700多亿美元。

商务部副部长盛秋平说，进博会在推动我国产业升级、有效改善国内供给、促进消费升级、服务构建新发展格局等方面发挥了积极作用。

“在充满不确定性的外部环境中，第五届进博会明确将如期在线下举办，这种确定性让全世界确信了中国与世界共享发展的信心和决心。”进博会参展商联盟主席欧莱雅集团北亚及中国首席财务官庞必得说。

赴约：“头回客”变“常驻客”，全球企业赴约

9月16日，第六届进博会的招展工作正式启动，数十家全球企业签约，提前相约“明年还来”。

“第四届进博会上，我们签约的合同达6亿元。”提前签约参展第六届进博会的蔡司大中华区总裁兼董事总经理福斯特说，中国是蔡司集团最大的单一市场，近年来，蔡司在中国取得了近20%的年复合增长率，继在广州启动全球最大的健康视光产业平台后，蔡司近期还将正式启动苏州凤栖项目，“我们对中国经济充满信心”。

相约“四叶草”，不见不散。数据显示，参展第五届进博会的世界500强和行业龙头企业回头率近90%。从“头回客”到“回头客”，再到“常驻客”，跨国企业为啥“来了又来”？

西门子医疗将带来5G移动急危重症介入救治单元“远征”的全球首展，欧莱雅将带来“手持居家染发神器”的亚洲首发，优衣库将进行全球顶级设计师合作系列的中国首秀……

强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群说，前四届进博会，强生几乎每年都带着几十款首发首展新品亮相进博会，今年强生还将带来约40款“全球首秀”和“中国首秀”产品。

他们赴约的是合作交流的平台。在第五届进博会上，阿根廷将首次“组团”展示其智能工业领域的实力。阿根廷（上海）创新中心总经理金麟介绍，从首届进博会至今，创新中心服务的阿根廷中小企业数量、进口商品品种和进口规模等实现爆发式增长，双方还从经贸往来逐步扩展到文化艺术、农业科研等领域的交流。

“我们十分期待即将到来的进博首秀，这是我们扩大‘朋友圈’的好机会。”挪威海产局中国内地及香港地区总监童安睿介绍，海产局将带着8家挪威海产出口企业“组团”前来。

他们赴约的是中国市场的机遇。这两天，新西兰乳业企业纽仕兰研发总经理罗伊·范登克忙着申请中国签证，准备再次踏上“进博之旅”。

在第三届进博会时，罗伊·范登克曾不惜来回隔离28天前来参加进博会。今年他准备得更充分了，“要见哪些老朋友和新朋友，如何推介我们全球首发的新品，我每天都在准备，落地隔离期间的工作已经排得满满的。相信这次‘四叶草之旅’会满载而归。”

邀约：欢迎来中国做买卖，也欢迎来中国投资

一年一度，进博会不仅是全球经贸盛会，更助力中国经济高质量发展，展示出中国主动与世界市场相通、产业相融、创新相促、规则相联的决心。

在第五届进博会上，将首次设立“展商变投资商”展示区，进博会的展商可以在这里分享自己的中国故事。

将在“展商变投资商”展示区亮相的武田制药全球高级副总裁、武田中国总裁单国洪说，自2018年首届进博会以来，武田制药已有9款创新产品在华获批。从进博会连续举办中窥见机遇，今年6月，武田制药将武田研发亚太总部落户上海浦东。

以进博会为圆心，更多经济高质量发展的动能加快汇聚。

推动“展品变商品”，长三角三省一市的进出口总额从2018年的11.1万亿元上升到2021年的14.1万亿元，占全国比重超过36%。

推动“展商变投资商”，今年前8个月，国家会展中心（上海）所在的虹桥国际中央商务区签约重点项目120个，意向投资额827.21亿元，较去年同期增长约60%；新开工项目35个，投资额358.85亿元。

清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜认为，首届进博会举办以来，我国通过开放促进自身加快制度建设、法规建设，不少支持进博会的创新政策纷纷落地并固化成为制度性的创新，进一步优化了营商环境，推动了经济高质量发展。

“得益于不断提升的营商环境，中国正在成为加速创新的‘试验场’。”进博会参展商勃林格殷格翰中国总裁兼首席执行官高齐飞介绍，今年8月，国家知识产权局对勃林格殷格翰自主研发的创新药品专利受侵犯案做出裁决，“我们感受到中国对保护知识产权、切实维护公平竞争市场秩序的高度重视，我们希望继续深耕中国市场。”

从进博会、服贸会、消博会到实施《区域全面经济伙伴关系协定》、缩减外资准入负面清单，中国高水平对外开放的脚步不停歇，用自身行动践行着支持经济全球化的诺言。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，商务部正与相关部门一起，持续推动扩大全球优质产品的进口，将重点做好扩大市场开放、创新进口促进平台、发挥展会的进口功能三项工作。

(责编：胡永秋、袁勃)

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