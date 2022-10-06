原标题：中央网信办持续深入打击网络谣言和虚假信息

新华社北京10月5日电 记者5日从中央网信办获悉，中央网信办深入推进“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动，继开展四川泸定地震网络谣言溯源处置工作后，督促网站平台进一步全面排查整治涉突发事件、疫情防控、社会民生等重点领域网络谣言。截至目前，重点网站平台共处置传播网络谣言账号2800余个，第一时间溯源并关闭首发账号，有力震慑造谣传谣行为。

据悉，中央网信办将持续深入推进专项行动，督导网站平台切实履行信息内容管理主体责任，加强日常监测和查证处置，依法从严惩治造谣传谣行为，并陆续公布典型案例，强化警示曝光，引导广大网民自觉抵制网络谣言和虚假信息，积极营造风清气正的网络空间。

(责编：乔业琼、杨迪)

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