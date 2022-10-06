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中国代表团出征2022年世界技能大赛特别赛

2022年10月06日08:51 | 来源：新华网
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原标题：中国代表团出征2022年世界技能大赛特别赛

　　新华社北京10月5日电（记者姜琳）5日，2022年世界技能大赛特别赛中国代表团首批成员从北京启程赴瑞士参赛。瑞士此次共承办14个项目的比赛，我国将参加木工、精细木工、家具制作、平面设计技术、印刷媒体技术、电子技术等6个比赛项目。

　　2022年世界技能大赛特别赛于9月中旬至11月下旬在15个国家分散举办，比赛项目共62个。该赛事为世界技能大赛正式比赛，作为2022年上海第46届世界技能大赛替代活动。

　　为做好参赛工作，人力资源和社会保障部成立了2022年世界技能大赛特别赛中国代表团，由我国第46届世界技能大赛备赛选手、中国技术指导专家组组长等146人组成。其中，参赛选手共36名，将参加34个项目比赛。

　　据记者了解，这些参赛选手全部来自我国职业院校，平均年龄22岁，最大的24岁，最小的20岁。继5日出征瑞士后，代表团其他成员还将陆续从北京、成都、南京等地启程赴德国、法国、芬兰、韩国、日本等国家参赛，最后一批参赛人员将于11月中旬赴奥地利参赛。

(责编：乔业琼、杨迪)
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