新华社北京10月6日电 题：制造业生产指数扩张 工业经济持续恢复

新华社记者张辛欣

9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.7个百分点；制造业进入传统旺季，生产指数升至51.5%，高于上月1.7个百分点；大、中、小型企业景气水平均有所回升……近期发布的一系列数据显示，制造业生产有所扩张，景气度回暖。随着稳增长政策发力，产业链有效运转，工业经济恢复势头得到巩固。

踩下刹车就能让车门自动闭合，开启小憩模式海浪声便在耳边助你入眠，夜间行驶时会在车辆前方投射示宽光毯……此前举行的2022世界制造业大会新能源汽车展区里，智能汽车引来参观者的惊叹。

今年1至8月，我国新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，为制造业发挥稳定经济大盘“压舱石”作用做出贡献。持续向好的不只是新能源汽车。连月来，一系列稳增长政策发力，企业运行状况得到改善，工业生产继续呈现恢复态势。

4台高度约20米的钢结构“机器人”并行排成两排，挥动顶部的机械吊臂……9月29日，“钢结构工业厂房智能建造一体化平台”在中建三局科创公司浙江舟山华润电力标准厂房项目投用。该平台由中建三局自主研发，实现各工序连续穿插作业，为钢结构厂房施工提供了工业化解决方案。“我们通过研发应用智能装备，推进智能建造，提升施工效率，加快项目进度。”项目有关负责人说。

国家统计局数据显示，9月份，建筑业商务活动指数为60.2%，高于上月3.7个百分点。建筑业升至高位景气区间，表明生产活动扩张加快。9月份，食品及酒饮料精制茶、医药、非金属矿物制品、黑色金属冶炼及压延加工、通用设备制造等行业生产指数均升至54%及以上，企业产能较快释放。

工信部总工程师田玉龙说，一段时间以来，支持工业稳增长的政策加密出台，为企业增添后劲，为市场注入信心。与此同时，我国在重点区域、重点行业、重点企业和重点环节，全力推进相关主体稳产增产，重点行业加快向好，为增强产业韧性注入动能。

来自京东工业品的数据显示，9月，京东五金城浏览量环比增长95%，成交金额大幅上升。“五金工具是工业品品类的典型代表，向好数据既说明数字化让工业品采购效率提升，也表明企业生产扩张。”京东工业品平台业务部总经理曹鑫表示。

国家统计局数据显示，9月份，中型企业PMI为49.7%，比上月上升0.8个百分点；小型企业PMI为48.3%，比上月上升0.7个百分点。中小企业运行状态恢复，进一步巩固工业经济企稳势头。

“据不完全统计，仅今年以来国家层面出台各类助企政策措施就有30余项，这些政策在帮助中小企业纾困方面发挥了重要作用。”工信部中小企业局局长梁志峰说。

记者从工信部了解到，工信部在全国推动开展“百场万企”大中小企业融通对接活动，目前已征集110余家大企业和1200余家专精特新中小企业的2000多项对接需求。

“我们将进一步推动政策举措靠前发力、适当加力。”工信部有关负责人说，将落实落细稳经济一揽子政策，加强对重点地区、重点行业、重点企业运行情况监测调度，加力帮扶中小企业，促进工业经济加快恢复。

(责编：岳弘彬、胡永秋)

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