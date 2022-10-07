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用上绿电，更要用好绿电（快评）

祁嘉润
2022年10月07日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　曾看到这样一则通俗的比喻：新能源领域的弃风弃光，就像种菜，有些地方产量高，可本地吃不完，又没有足够的运力运出去，最终只能白白丢掉。可惜，却实属无奈。当然，个中原因必定更为复杂，但道理却相通——无论是弃菜还是弃风弃光，长此以往，浪费的是资源，制约的是产业，影响的是信心。

　　茫茫戈壁上的绿电“中转仓”正是利用技术手段解决弃风弃光问题的有益探索。无法上行的电暂存于储能电站，待消纳能力提升，再发送至电网。充放之间，实现了电力的灵活存取、错峰上路。

　　尽管当前谈及储能电站，成本、损耗和效益等方面的问题仍不可回避，但从每日“一充一放”到“多充多放”，从无法统一控制到实现电池单体动态一致性管理，这些点滴进步表明，各方合力探索攻关，就能利用技术手段把成本降下来、把效益提上去。

　　储能电站虽好，并非随意套用的公式。建设特高压外送通道，利用不同发电方式多能互补多元调峰……解决弃风弃光问题，工具箱内的工具很多，各地应根据实际情况算综合账，因地制宜，按需取用。

　　这些年，论装机规模、论技术水平、论产业链能力，我国新能源产业发展势头有目共睹。未来，应更聚焦于弃风弃光等制约新能源高质量发展的瓶颈因素，以系统思维统筹决策，把新能源供给消纳体系规划好、建设好，让更多人用上绿电，用好绿电。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月07日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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