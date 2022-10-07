“真没想到我家这400亩中稻还能丰收！”国庆假期，湖南省岳阳市湘阴县岭北镇铁窑社区的种粮大户王梓红驾驶着收割机，在稻田里忙碌。

就在不久前，王梓红还为了这400亩中稻的缺水问题焦虑不已。今年7月以来，湘阴县持续出现高温少雨天气，遭遇了罕见的干旱，多处农田的灌溉用水日益紧张。看着稻田慢慢干涸，稻叶有变黄趋势，王梓红心急如焚：“附近的水源都干涸了，再不浇水，水稻就要枯死了。”

作为湖南省的产粮大县，抗旱保粮成为湘阴县近期的重点工作，各级党员干部奋战在抗旱一线。看到水源逐渐干涸，铁窑社区党总支书记易文栋组织粮农们商量对策。经过现场查勘，大家几番商议，决定启动“四级提水”：将远处的湘江水先抽到机埠，然后引到渠道，流入小水塘，再灌到田里。

水资源宝贵，易文栋组织党员干部们严格管水、合理用水，避免出现大水漫灌的浪费。经过一个多月的努力，全社区2680多亩水稻均得到有效灌溉，中稻顺利抽穗扬花和灌浆。

看着沉甸甸的稻穗、金灿灿的稻谷，王梓红一脸笑意：“感谢干部们帮忙，大家一起努力，用水得到了保障，稻谷结实率高。”

岭北镇水利站站长刘海正带着大家在沟渠清淤，为当地晚稻的灌溉用水提供保障。他和同事们已经连续一个多月没有休过周末。他告诉记者：“引来水只是第一步，还有许多工作要做，要保证渠道通畅，才能确保水及时流进田里。”

据了解，为了努力减轻干旱带来的影响，湘阴县派出112名水利技术人员，在田间地头协调引水，组织打井，保障水渠通畅；组织农业抗旱救灾小组，按照不同农作物受旱情况、生长阶段和品种特征，为粮农提供补种改种的技术服务；派出多支气象服务小队，及时进行人工增雨作业；国家电网湘阴县供电公司派出19支服务队，在田间架设供电线路，满足临时抽水点的用电需求。

“通过积极调配物资，组织干部群众抗旱，截至10月初，全县为57万余亩农田提供了有效灌溉，为稳住秋粮生产打下了基础。”湘阴县副县长刘界雄说。

（记者周楠）新华社长沙10月6日电

(责编：王震、陈键)

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