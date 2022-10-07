本报记者 夏静 张锐 本报通讯员 程晓

武汉量子技术研究院与中科酷原科技（武汉）有限公司合作，研发出我国首个原子量子计算云平台；武汉理工大学潘牧教授团队，在国内率先突破了低铂、高效膜电极组件制备的CCM技术；武汉纺织大学徐卫林教授团队，让五星红旗在月球上保有不褪色的“中国红”……

由单点突破迈向系统能力提升，从量的积累迈向质的飞跃，近年来，以武汉为龙头，湖北科技创新步伐明显加快，区域科技创新能力从全国第10位提高到第8位，排名中部地区之首，跨入全国科技创新水平“第一方阵”。

这一切是如何发生的呢？

“得益于人才！”中国工程院院士、华中科技大学党委书记李元元分析说。

脱胎于华中科技大学的华工科技产业股份有限公司的迅速崛起，印证了这一点。“上无片瓦，下无寸地”，是华工科技创立之初的境况，但人才，始终是公司的无价之宝——90后徐华生从深圳回来，参与国内首条完全自主的氢能双极板焊接自动化产线；90后曹思洋返汉后进入企业，参与国内首台超薄玻璃微纳切割设备研发；80后程伟从海外归来，现担任华工激光副总工程师……优秀人才的加盟，使企业迅速成为业界翘楚。

求贤若渴的，岂止华工科技。今年毕业季，武汉光谷示范园工作人员走进武汉多所高校，展开“抢人大战”：为毕业生普及大学生创新创业政策，介绍光谷示范园将提供怎样的孵化服务，如何能让大学生创新创业大赛中涌现出来的奇思妙想落地……

作为国家中心城市和科技创新资源富集城市，武汉拥有武汉大学、华中科技大学等众多高校，包括中科院下属多家科研院所在内的雄厚科技力量，由此集中起的相关优势学科和人才队伍，为科技创新提供了强大支撑。

聚才有方，用好是关键。

“破四唯”“立新标”，为人才提供施展拳脚的广阔平台，湖北省鼓励用人单位各自出“高招”。

早在2015年，华工科技就明确打破论资排辈，着重为年轻人畅通发展通道，营造创新空间。今年初，华工科技又成为湖北省首批获得机械、电子信息两个专业高级职称自主评审权的企业，人才上升通道进一步打开……

而新近入选“国家级专精特新‘小巨人’企业”的武汉飞思灵微电子技术有限公司，则独辟蹊径，在公司内部推出“揭榜制”：让项目“揭榜”人自行组建团队搞研发，一旦成功则整个团队均可获奖励。此举既让项目匹配到合适的人才，也让更多才俊脱颖而出……

“注册制”“举荐制”、动态评价“积分制”……正是通过不断探索完善人才培养、评价、激励、引进体制机制，湖北省获得了丰厚回报——近年来，湖北引进海外高层次人才、杰出青年人才，入选国家创新人才推进计划人才等均居全国前列。

能聚才、会用才，使湖北产学研协同创新，加快建设具有全国影响力的科技创新中心。

“支持武汉建设具有全国影响力的科技创新中心，是继北京、上海、粤港澳国际科创中心和成渝区域科创中心之后，党中央、国务院作出的又一个区域重大战略布局。”在湖北省科技创新大会上，时任科技部副部长邵新宇说。

目前，湖北构建了以武汉东湖国家自主创新示范区为龙头，襄阳、宜昌等12个国家级高新区为重点，20个省级高新区为支撑，沿长江、汉江两线布局的高新技术产业带。与此同时，25.9万家科创企业、近2万家科技型中小企业、1.4万家高新技术企业，近千家科创“新物种”企业，遍布荆楚大地。

“湖北已建和在建6个大科学装置，组建了10个实验室并实体化运行。”湖北省科学技术厅厅长冯艳飞介绍，其中，洪山实验室聚焦生物育种领域，研究主要农作物、主要园艺作物、畜禽、水产、微生物等；三峡实验室聚焦绿色化工领域，聚力解决世界级难题，促进新技术研发及产业化；光谷实验室围绕光电子技术与装备，瞄准世界科技前沿……

2021年，湖北经济总量迈上5万亿元新台阶。其中，高新技术产业增加值占GDP比重超过20%。科技创新成果落地转化已经成为湖北经济发展的“最大增量”。

毋庸置疑，湖北正崛起成为我国科技创新版图中的重要一极！

(责编：王震、陈键)

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