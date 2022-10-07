本报记者 王冰雅 宋喜群 本报通讯员 秦佳宁

以巍峨的吸热塔为背景，九色鹿腾空飞跃，飞天翩然起舞，满载货物的驼队缓缓前行……画面最后定格在由12000多面定日镜拼出的“祝福祖国繁荣昌盛”巨幅图案。展示在观众面前的这些酷炫画面，是今年国庆期间，首航高科敦煌100兆瓦熔盐塔式光热电站运用AR技术、结合敦煌文化元素制作的特殊效果，为了献礼国庆，喜迎党的二十大胜利召开。

首航高科敦煌100兆瓦熔盐塔式光热电站位于甘肃省敦煌市光电产业园区，被称为“超级镜子发电站”，是我国目前建成规模最大、吸热塔最高、可24小时连续发电的100兆瓦级熔盐塔式光热电站。电站每年可减排二氧化碳35万吨，释放相当于1万亩森林的环保效益。

10年来，甘肃把创新摆在现代化建设全局的核心位置，高水平建设兰州白银国家自主创新示范区和兰白科技创新改革试验区，建成一批高能级创新平台，形成覆盖多学科方向和重点产业技术领域的创新体系，综合科技创新水平指数较10年前提高近12个百分点、增幅居全国第8位。

国庆前夕，兰州大学科研团队又传来捷报。兰州大学稀有同位素前沿科学中心、核科学与技术学院陈熙萌、李湛团队开发了一种具有全新结构的氧化石墨烯/纳孔石墨烯宏观异质结膜，可简单、快速、高效地分离天然水中的氘水，具有工业化应用潜力。

氘作为氢的重要稳定同位素，由其组成的水分子被称为重水。重水在国防、工业、医疗等领域有着广泛的应用需求。此前我国的重水生产技术只能依赖进口，外国企业一旦断供，就会对我国相关领域的发展造成影响。

“这项研究，简单而言就是通过一层薄膜成功实现对氘水的快速分离，对于打破国际垄断、提升我国自主研发水平有重要意义。目前，我们已经在与相关企业对接，相信不久的将来便能实现产业化应用。”兰州大学稀有同位素前沿科学中心、国家核产业研究院研究员李湛说。

前不久，由兰石重装研制的首台国产化N08120材质冷氢化流化床反应器圆满完工。N08120是一种固溶强化的耐热合金，是多晶硅行业冷氢化流化床反应器制造的选材之一，可满足多晶硅制造设备大型化、轻量化需求，能广泛应用于高温、高压等苛刻工作环境中。该设备装置的成功研制，一举打破了国外企业对这类装置原材料的垄断，对我国新能源行业的发展具有重要意义。

在陇原大地，科技创新氛围日益浓厚，重大科技成果不断涌现，科技成果从“实验室”走向“应用场”的速度不断加快。中国科学院近代物理研究所及其产业化公司研制的医用重离子加速器，实现了重离子治疗癌症的临床应用，被誉为“大科学装置造福人类的典范”；敦煌研究院的古壁画数字保护技术和土遗址修复技术，让世界文化瑰宝焕彩重生；祁连山生态保护依托现代科技，建成“天地空”一体化监测网络，让生态治理走上信息化轨道；万名科技特派员奋战“三农”一线，汇聚起乡村振兴的磅礴力量……

今年召开的甘肃省第十四次党代会，擘画了未来5年乃至更长时期甘肃发展蓝图，甘肃将推动实施“强科技、强工业、强省会、强县域”的“四强”行动。其中，“强科技”重点强调抓好科技研发和成果转化，让科技创新成为经济发展的主要驱动力。

未来5年，甘肃将坚定不移加强科技创新，加快建设创新型省份。“以强化科技攻关、促进成果转化为导向，以深化科技体制机制改革为切入点，以打造创新联合体和新型研发机构为支撑点，加大研发投入、优化科技生态，依靠科技创新催生发展动能、创造美好未来。”甘肃省委书记、省人大常委会主任尹弘表示。

(责编：王震、陈键)

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