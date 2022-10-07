中国物流与采购联合会：三季度以来物流服务价格涨幅逐步趋缓
2022年10月07日08:56 | 来源：央视网
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中国物流与采购联合会公布的最新数据显示，今年以来物流服务价格总体均位于较高水平。三季度以来，物流服务价格涨幅从高位逐步趋缓。
从不同运输方式来看，海运方面，8月份中国出口集装箱综合运价指数平均值为3033.60点，较上月平均值下跌6.4%。公路运输市场供需两端基本平稳。8月份中国公路物流运价指数为103点，比上月回落0.16%。综合来看，三季度以来，物流服务价格涨幅从高位逐步趋缓。
中国物流与采购联合会会长 何黎明：回落实际上还是相对前一段时间运力不足造成运价过高的一个合理的回落。这样有利于提高我们企业，特别是出口企业的竞争力。
(总台央视记者 王善涛)
(责编：王震、陈键)
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