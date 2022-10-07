新华社合肥10月7日电（记者徐海涛、戴威）土卫二是太阳系中最可能存在生命的地外星球之一，近期中国科学技术大学研究员郝记华等人研究发现，土卫二的冰下海洋中可能含有丰富的溶解态磷酸根，能够支持潜在微生物的起源与繁衍。这个发现填补了土卫二海水宜居性研究的空白，为人类未来探测土卫二可能存在的生命提供科学参考。

土卫二是土星第二颗被人类发现的卫星，它的一大特点是表面覆盖着厚厚的冰壳，又被称为“冰卫星”。20世纪80年代以来，国际科学界通过航天探测器发现土卫二隐藏着冰下海洋，分析它从冰缝中喷发出的冰粒，发现含有生命六种基本构成元素中的碳、氢、氧、氮和硫，唯独还未发现磷。

磷对构成生物体的DNA、生物膜、骨骼等不可或缺，因此国际科学界一度认为土卫二可能不适宜生命存在。

近期，郝记华带领的国际科研团队，创新性地构建海水—岩石相互作用模型，模拟出土卫二的海水化学环境。

土卫二结构示意图。（受访对象供图）

“磷只有溶于水才能被生物利用。与地球海水相比，土卫二的海水含碱量高且没有氧气，成分有点像‘苏打水’。”郝记华说，他们发现，在这种“苏打水”环境中，土卫二星核中的含磷岩石，只需要约10万年就能向海水溶解出不少磷，而土卫二的海洋已存在1亿年以上，因此推断其已含有丰富的磷。

日前，国际学术期刊《美国科学院院刊》发表了该成果。“这项研究从非常新颖的角度，揭示了土卫二的生命宜居潜力。”期刊审稿人认为，其方法也可以应用于研究其他行星海洋的元素构成以及地球早期生命的起源。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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