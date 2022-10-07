新华社呼和浩特10月7日电（记者李云平）记者从内蒙古自治区农牧厅获悉，根据农业农村部测产专家组近日对呼伦贝尔农垦集团特泥河农牧场油菜高产攻关田测产的结果显示，每亩产量达261.5公斤，创我国北方春油菜集中连片种植区域的高产纪录。

据介绍，此次测产的油菜田总面积274亩，测产专家通过割晒、脱粒、烘干、清选等环节测得最终产量。专家组一致认为，该油菜田采取小麦轮作倒茬、免耕播种等综合技术措施，增产效果显著，实现良种良法配套、农机农艺融合和农业绿色可持续发展，对提升我国北方春油菜产区整体油菜单产水平具有重要指导意义，可在同类型区域推广相关种植技术。

今年以来，内蒙古按照国家部署要求，积极扩种油菜作物，充分发挥农垦集团的“国家队”作用，为全国扩种油菜做出贡献。

据了解，内蒙古各盟市制定细化本区域油料生产者补贴方案，积极释放扩种政策信号，引导农民扩种油菜，通过采取耕、种、管、收等各环节的综合技术措施进一步挖掘油菜生产潜力。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经