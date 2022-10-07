新华社南宁10月7日电 题：头雁引领 雁阵齐飞——广西乡村致富带头人赋能乡村产业振兴见闻

新华社记者雷嘉兴

秋分过后，在广西钟山县钟山镇杨岩村的淮山种植基地里，杨晋旺与十几名村民正忙着管护淮山，为即将到来的采收季做准备。“今年收成不错，亩产预计能超6000斤。”杨晋旺微笑着说。

杨晋旺是钟山县宏运种养专业合作社负责人，2013年以来，他深耕淮山种植产业，种植面积从最初的40余亩发展到如今的500多亩。“产业发展起来了，用人需求也越来越大。”杨晋旺说，合作社目前有长期务工的员工30多人，先后带动超过150名群众实现就业增收。

“2013年开始我在杨晋旺的淮山种植基地务工，有了稳定的收入。2017年，我们家建起了一栋3层砖混结构的新房子。”杨岩村脱贫户虞大二谈及生活上的变化，话语间充满了感激之情，“跟着能人干，我信心更足了，生活一定会越来越好。”

杨晋旺说，合作社还从种苗支持、技术指导等方面帮助当地群众发展产业，实现从“输血”到“造血”。从淮山栽培到田间管理、病虫害防治……很多人在基地务工的过程中掌握了淮山种植技术，也在自家地里种起了淮山。

杨岩村党总支书记杨瑞算说，过去村里种植淮山、花生、玉米等作物，不成规模。“自从杨晋旺在村里带动发展起淮山产业后，逐渐形成规模，产量和品质都有了提升，销路也不愁了。”

在广西贺州市八步区莲塘镇新莲村的一处香芋种植基地里，当地村民正忙着采收、装运新鲜的香芋。基地负责人郑天平说，今年香芋亩产预计能达到4000斤，香芋现在已经成了村里发展的主要产业，很多村民通过务工、土地流转等方式参与到香芋产业发展当中，实现就业增收。

在基地不远处的香芋加工车间里，生产线上机器轰鸣。“今年我们还引入了加工项目，通过延伸产业链条，做好农产品加工，能够有效提高产品附加值，带动香芋产业发展。”郑天平说。

头雁领航群雁随，人才振兴产业兴。近年来，像杨晋旺、郑天平一样的致富能人不断在广西乡村涌现，持续赋能乡村振兴。

日前，广西启动实施乡村产业振兴带头人“千雁万群”“头雁”培育五年行动计划。自治区农业农村厅副厅长许瑾介绍，广西“头雁”项目计划每年培育700名国家级“头雁”和2000名自治区级“头雁”，力争用5年时间培育3000名以上国家级“头雁”和10000名以上自治区级“头雁”，充分发挥乡村产业振兴带头人的示范引领和辐射带动作用，促进乡村产业高质量发展。

(责编：岳弘彬、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经