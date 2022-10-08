海上“一箭双星”！我国成功发射微厘空间北斗低轨导航增强系统S5/S6试验卫星
2022年10月08日00:00 | 来源：新华网
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新华社山东烟台10月7日电（李国利、郝明鑫）10月7日21时10分，太原卫星发射中心在黄海海域使用长征十一号海射运载火箭，采用“一箭双星”方式，成功将微厘空间北斗低轨导航增强系统S5/S6试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
这两颗卫星主要用于实时监测全球卫星导航系统服务性能，开展导航增强及星间激光通信试验。
这次任务是长征系列运载火箭的第441次飞行。
(责编：胡永秋、袁勃)
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