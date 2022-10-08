本报记者 刘 毅 寇江泽

数据来源：生态环境部

制图：张芳曼

水天一色，波光粼粼。河南省安阳市殷都区水冶镇居民张小芹，几乎每天都会带着小孙女到珠泉河边散步游玩，“水变得越来越干净，瞅着心里就高兴。”

十年来，随着碧水保卫战深入推进，各地的水生态环境质量得到显著提升。监测数据显示，截至2021年底，全国地表水水质优良断面比例上升至84.9%，比2012年提高了23.3个百分点，“十三五”以来实现“六连升”。重点流域水质持续向好，长江、珠江流域等水质持续为优，黄河流域水质明显改善。水清岸绿、鱼翔浅底的景象越来越多，我国水环境质量发生了转折性的变化。

坚决打好污染防治攻坚战

党的十八大以来，我国不断完善水生态环境保护治理体系，制定修订长江保护法、水污染防治法等一系列法律法规，还制定20多部相关污染物排放标准，夯实了水生态环境保护的法治基础。

奋力攻坚，防治污染。2015年，《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）印发实施，确定10条、238项有力措施，并逐一落实到具体牵头部门及参与部门，政府、企业、公众形成合力，坚决打好碧水保卫战这场硬仗。

“水十条”着力“保好水”“治差水”。大力保护饮用水水源地等水质较好水体，进一步提升水质；同时，大幅减少严重污染的劣Ⅴ类水体，尤其是对人民群众生活生产影响较大的黑臭水体。

饮用水安全更有保障。“十三五”以来，全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动深入开展，依法清理饮用水水源保护区内违法建设项目，累计完成2804个水源地1万多个问题的排查整治，有力提升涉及7.7亿居民的饮用水安全保障水平。2021年，全国地级及以上城市监测的876个在用集中式生活饮用水水源水质达标率为94.2%。

城市黑臭水体治理取得显著进展。“十三五”期间，地级及以上城市新建污水管网9.9万公里。用于黑臭水体整治的直接投资约1.5万亿元，在治理污染的同时有效拉动了地方投资和经济发展。到2021年底，全国劣Ⅴ类水体比例下降至1.2%；295个地级及以上城市建成区黑臭水体基本消除，总体实现城市黑臭水体治理攻坚战目标，提升了城市品质，改善了人居环境。

确立实施“江河战略”

确定长江经济带发展战略，要求“共抓大保护、不搞大开发”；确定黄河流域生态保护和高质量发展战略，着力“让黄河成为造福人民的幸福河”。国家的“江河战略”确立并实施。

“江边曾经有很多码头和工厂，空气中弥漫着怪味。”江苏省南通市一名摄影爱好者回忆起五山及沿江地区的景象。2016年，南通市启动生态保护修复工程，着力破解沿江地区几十年工业集聚带来的生态之困。如今，200多个生态保护修复项目顺利完成，拥有约14公里长江岸线的五山及沿江地区变身绿地花海。

在发展中保护，在保护中发展。长江保护修复攻坚战中，长江沿线各地腾退岸线达162公里，滩岸复绿达1225万平方米。长江经济带生态环境保护迎来转折性变化，干流全线连续保持Ⅱ类水体。沿江11个省份经济总量占全国的比重，从2015年的45.1%提高到2021年的46.6%，对全国经济增长的贡献率从47.7%提高到50.5%。

黄河源头扎陵湖、鄂陵湖碧波无垠。三江源国家公园黄河源园区进行大部门制改革，将玛多县的国土、林业、环保、水利等部门一体纳入管委会。“一块牌子、一套人马将黄河源头管全、管到底。”黄河源园区管委会资源环境执法局执法大队队长仁青多杰说。

经过治理的九曲黄河日夜奔腾，恢复生机与活力。黄河干流全线达到或优于Ⅲ类水体，到今年8月已实现连续23年不断流，沿黄各省份高质量发展蹄疾步稳。

打出治水组合拳

清晨，浙江省嘉兴市海盐县白洋河湿地公园里歌声动人。附近居民高臻华和朋友们在凉亭内唱歌，“现在白洋河真的太美了！”

这一带曾是小五金企业集聚的地方，污水直排，河水浑浊。海盐县痛下决心发力治理，关停、搬迁该区域内69家企业，污染治理、生态修复、景观打造、文化提升等一系列组合拳打下来，白洋河水质提升到Ⅲ类，成了当地闪亮名片。

水里是否清澈有鱼？周边群众是否满意？十年来，各地区各部门治水，不再停留在减排量、排放标准上，而是直接将水质改善程度作为考核标准，以环境质量改善效果为关键。在水环境质量改善的硬约束下，硬招实招纷纷亮出。

明确河湖长。全面建立河长制湖长制体系，全国省市县乡村五级120万名河湖长上岗履职、全力治水。

管住排污口。我国推进入河入海排污口管理改革，全面开展长江、渤海和黄河入河入海排污口排查整治。加强陆海统筹，入海河流劣Ⅴ类国控断面基本消劣，近岸海域水质优良比例明显提升。

携手上下游。生态保护补偿制度建立健全，治水从“各自为政”变为“同舟共济”。安徽、浙江等18个省份，在新安江、赤水河等13个流域探索开展了跨省流域上下游的横向生态保护补偿，上下游、左右岸协同共治的良好局面正在形成。黄河从河南省流入山东省的水质明显改善并保持在Ⅱ类以上，今年受益方山东向上游的河南兑付了1.26亿元生态补偿资金。

2021年，河北白洋淀淀区以及入淀河流水质全部达到Ⅲ类标准，实现了从劣Ⅴ类到Ⅲ类的跨越性突破，“华北明珠”重放异彩。神州大地上，一幅幅人水和谐的美丽图景不断展现，一条条泽被万物、造福人民的江河奔流不息。

《 人民日报 》（ 2022年10月08日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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