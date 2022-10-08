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西藏农村居民人均可支配收入增速连续7年领跑全国

2022年10月08日08:29 | 来源：新华网
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原标题：西藏农村居民人均可支配收入增速连续7年领跑全国

　　新华社拉萨10月7日电（记者格桑边觉、黄耀漫）记者7日从西藏自治区召开的“西藏这十年”新闻发布会上获悉，2012年以来，西藏农村居民人均可支配收入连年保持两位数增长，连续7年全国增速第一。

　　近年来，西藏出台一系列促进农牧民增收举措，农村居民人均可支配收入保持良好的增长势头。2021年，西藏农村居民人均可支配收入达到16935元，是2012年的2.97倍。其中，工资性收入6086元，是2012年的4倍；经营净收入7374元，比2012年翻一番；财产净收入768元，是2012年的5倍；转移净收入2707元，是2012年的2.8倍。

　　今年上半年，西藏农村居民人均可支配收入达到5705元，增速11.1%，高出全国平均增速5.3个百分点。

　　此外，西藏农牧民转移就业人数从2012年的45万人增加到2021年的69.3万人，劳务收入从2012年的18.5亿元增加到2021年的58.1亿元。

(责编：赵竹青、陈键)
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