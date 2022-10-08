新华社北京10月8日电（记者戴小河）国家邮政局监测数据显示，10月1日至7日全国邮政快递业共揽收快递包裹21.35亿件，同比增长7.23%；投递快递包裹19.67亿件，同比增长2.61%。

国家邮政局有关负责人表示，随着国庆假期结束，邮政快递业进入全面迎战“双11”旺季，也将进一步发挥在服务民生保供、稳定产业链供应链、促进经济社会发展等方面的作用，为扩内需、稳经济、助流通、惠民生、保就业等方面作出积极贡献。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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