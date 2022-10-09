本报北京10月8日电 （记者陆娅楠）国家统计局8日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，2021年，我国单位国内生产总值能耗比2012年累计降低26.4%，年均下降3.3%，相当于节约和少用能源约14亿吨标准煤。其中，规模以上工业单位增加值能耗累计降低36.2%，年均下降4.9%，工业节能效果明显。

报告显示，我国能源生产结构加速转变，清洁能源占比持续提升。2021年非化石能源发电装机首次超过煤电，装机容量达到11.2亿千瓦，占发电总装机容量的比重为47%。水电、风电、太阳能发电装机连续多年稳居世界首位。

天然气、水电、核电、新能源发电等清洁能源在能源生产结构中的占比持续上升。2021年，天然气占一次能源生产总量的比重达6.1%，一次电力及其他能源比重上升到20.3%。

能源消费清洁低碳加快推进。2021年，煤炭占能源消费总量的比重由2012年的68.5%降低到56%；石油占比由17%上升到18.5%；天然气占比由4.8%上升到8.9%；一次电力及其他能源占比由9.7%上升到16.6%。

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经