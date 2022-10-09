本报北京10月8日电 （记者邱超奕）记者从应急管理部获悉：截至7日18时，国庆假期全国安全形势总体平稳，未发生重大以上生产安全事故和自然灾害。

据介绍，节前，应急管理部召开专题会议提前部署国庆假期安全防范工作，督促落实落细各项风险防控措施。国务院安委会派出16个综合督导检查组，对各地安全生产大检查进行综合督导检查“回头看”，国家森防指办公室派出15个工作组赴重点地区开展森林草原防灭火专项督查，国家防总办公室、应急管理部组织防汛抗旱专题视频会商调度。

假期期间，应急管理部每日组织视频调度，动态部署安全防范工作；各级应急管理部门加强调度会商和检查督导；国家综合性消防救援队伍在重点区域、重点林区、重要场所设置执勤点8400余个；国家安全生产专业救援队伍出动5400余人次。

《 人民日报 》（ 2022年10月09日 04 版）

(责编：申佳平、陈键)

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