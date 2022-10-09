人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家统计局：10年来我国单位GDP能耗年均下降3.3%

魏玉坤
2022年10月09日08:34 | 来源：新华网
小字号

原标题：国家统计局：10年来我国单位GDP能耗年均下降3.3%

　　国家统计局8日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，2021年，我国单位国内生产总值（GDP）能耗比2012年累计降低26.4%，年均下降3.3%，相当于节约和少用能源约14亿吨标准煤。

　　报告显示，我国能源生产结构加速转变，清洁能源占比持续提升。2021年非化石能源发电装机首次超过煤电，装机容量达到11.2亿千瓦，占发电总装机容量的比重为47%。水电、风电、太阳能发电装机均超过3亿千瓦，连续多年稳居世界首位。

　　天然气、水电、核电、新能源发电等清洁能源在能源生产结构中的占比持续上升。2021年，天然气占一次能源生产总量的比重达6.1%，比2012年提高2个百分点，一次电力及其他能源比重上升到20.3%，提高9.1个百分点；而原煤比重为67%，较2012年下降9.2个百分点。

　　能源消费清洁低碳加快推进。2021年，煤炭占能源消费总量的比重由2012年的68.5%降低到56%，下降12.5个百分点；石油占比由17%上升到18.5%，提高1.5个百分点；天然气占比由4.8%上升到8.9%，提高4.1个百分点；一次电力及其他能源占比由9.7%上升到16.6%，提高6.9个百分点。

　　人均用能水平不断提高。2020年，我国人均能源消费量3531千克标准煤，比2012年增长18.9%，年均增长2.2%。民生用能保障有力。2020年，我国人均生活用能456千克标准煤，比2012年增长46.2%，年均增长4.9%；人均生活电力消费量年均增长7.3%，人均生活天然气消费量年均增长8.1%。

　　根据报告，2021年，全国能源消费总量52.4亿吨标准煤，比2012年增长30.4%，以年均3%的能耗增速支撑了年均6.6%的GDP增速。

　　海报文案：闫雨昕 设计：王晔

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆假期全国邮政快递业共揽投快递包裹超41亿件
　　人民网北京10月8日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局官网消息，今年国庆假期，邮政快递业按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，扎实做好服务经济和民生等各项保障工作，确保寄递渠道安全畅通和行业平稳运行。 国家邮政局高效统筹疫情防控和行业发展，始终把维护行业安全稳定摆在重要位置，切实保障节日期间寄递服务质量。…
少年中国问| 天上有“天宫”，海底能建“龙宫”吗？
　　少年智，则国智；少年强，则国强。为进一步弘扬新时代科学家精神，鼓励青少年崇尚科学、求真创新，人民网特别推出《少年中国问》融媒体栏目，以少年之问，寻智慧之钥，铸家国之器，启未来之门。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部