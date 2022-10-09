魏玉坤

原标题：国家统计局：10年来我国单位GDP能耗年均下降3.3%

国家统计局8日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，2021年，我国单位国内生产总值（GDP）能耗比2012年累计降低26.4%，年均下降3.3%，相当于节约和少用能源约14亿吨标准煤。

报告显示，我国能源生产结构加速转变，清洁能源占比持续提升。2021年非化石能源发电装机首次超过煤电，装机容量达到11.2亿千瓦，占发电总装机容量的比重为47%。水电、风电、太阳能发电装机均超过3亿千瓦，连续多年稳居世界首位。

天然气、水电、核电、新能源发电等清洁能源在能源生产结构中的占比持续上升。2021年，天然气占一次能源生产总量的比重达6.1%，比2012年提高2个百分点，一次电力及其他能源比重上升到20.3%，提高9.1个百分点；而原煤比重为67%，较2012年下降9.2个百分点。

能源消费清洁低碳加快推进。2021年，煤炭占能源消费总量的比重由2012年的68.5%降低到56%，下降12.5个百分点；石油占比由17%上升到18.5%，提高1.5个百分点；天然气占比由4.8%上升到8.9%，提高4.1个百分点；一次电力及其他能源占比由9.7%上升到16.6%，提高6.9个百分点。

人均用能水平不断提高。2020年，我国人均能源消费量3531千克标准煤，比2012年增长18.9%，年均增长2.2%。民生用能保障有力。2020年，我国人均生活用能456千克标准煤，比2012年增长46.2%，年均增长4.9%；人均生活电力消费量年均增长7.3%，人均生活天然气消费量年均增长8.1%。

根据报告，2021年，全国能源消费总量52.4亿吨标准煤，比2012年增长30.4%，以年均3%的能耗增速支撑了年均6.6%的GDP增速。

海报文案：闫雨昕 设计：王晔

(责编：申佳平、陈键)

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