10月9日7时43分，长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞，托举先进天基太阳天文台卫星直冲云霄，随后卫星进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

▲ 火箭点火起飞

▲ 火箭一飞冲天

长二丁运载火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制，是一型常温液体二级运载火箭，具备在酒泉、西昌、太原三大卫星发射中心实施不同轨道要求的单星、多星发射能力。

▲ 火箭整装待发（孟凡子 摄）

先进天基太阳天文台卫星是我国首颗综合性太阳观测专用卫星，主要用于研究“一磁两暴”，即太阳磁场、太阳耀斑和日冕物质抛射的起源、相互作用和彼此关联，也为灾害性空间天气预报提供支持。

本次发射是长征系列运载火箭的第442次发射。

(责编：王静、白宇)

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