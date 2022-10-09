新华社北京10月9日电（记者赵文君）记者9日从市场监管总局获悉，由市场监管总局印发的《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》将于2023年3月1日起施行。

暂行办法明确生产销售者“第一责任人”的主体责任和市场监管人员的属地监管责任，要求生产者配备质量安全总监和质量安全员，进一步明确企业主体责任、政府领导责任、综合监管责任和直接监管责任，充分保障食品相关产品质量安全。

在生产全过程监督检查方面，暂行办法建立了涵盖生产、贮存、包装等关键环节食品相关产品生产全过程控制制度。要求生产者建立原辅料管理、生产关键点控制、出厂检验控制等管理制度以及控制措施，实现食品相关产品质量安全追溯，保证从原辅料和添加剂采购到产品销售所有环节均可进行有效控制，并及时排查生产过程中存在的安全风险隐患。

暂行办法聚焦生产行为难规范、监管制度不健全等突出问题，着力打通协同监管堵点，明确全覆盖例行检查、日常监督检查、专项监督检查等要求，细化检查要点、检查内容和结果处置等规定。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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