人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

食品相关产品质量安全监督管理暂行办法明年3月起施行

2022年10月09日21:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月9日电（记者赵文君）记者9日从市场监管总局获悉，由市场监管总局印发的《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》将于2023年3月1日起施行。

　　暂行办法明确生产销售者“第一责任人”的主体责任和市场监管人员的属地监管责任，要求生产者配备质量安全总监和质量安全员，进一步明确企业主体责任、政府领导责任、综合监管责任和直接监管责任，充分保障食品相关产品质量安全。

　　在生产全过程监督检查方面，暂行办法建立了涵盖生产、贮存、包装等关键环节食品相关产品生产全过程控制制度。要求生产者建立原辅料管理、生产关键点控制、出厂检验控制等管理制度以及控制措施，实现食品相关产品质量安全追溯，保证从原辅料和添加剂采购到产品销售所有环节均可进行有效控制，并及时排查生产过程中存在的安全风险隐患。

　　暂行办法聚焦生产行为难规范、监管制度不健全等突出问题，着力打通协同监管堵点，明确全覆盖例行检查、日常监督检查、专项监督检查等要求，细化检查要点、检查内容和结果处置等规定。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民会客厅：人工智能场景创新促进经济高质量发展
　　
从“引进来”到“走出去” 国内新能源汽车加速出海
　　9月29日，5700辆出口汽车搭载“礼诺猎手”号滚装船，从宁波舟山港梅西滚装码头出发前往比利时泽布吕赫港。这是浙江口岸首票定班航线出口汽车业务，多家自主品牌将搭乘货轮“扬帆出海”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部